Un diputado de Amaiur arranca hojas de la Constitución en la tribuna del Congreso

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha reprendido al diputado de Amaiur por Navarra, Sabina Cuadra, por haber arrancado hojas de, la Constitución mientras intervenía en la tribuna del hemiciclo. Posada ha dado por zanjado el incidente, aunque algunos diputados pedía expulsar al diputado abertzale.

Cuadra, que iba ataviado con una camiseta estampada con una enorme bandera independentista catalana, acabó su intervención en el debate de la reforma del Tribunal Constitucional arrancando hojas de la Carta Magna en las que figuraban artículos que denosta, como la indisoluble unidad de España. "La solución es que esto y esto desaparezca", proclamó, levantando murmullos de protesta de numerosos diputados.

En ese momento, Posada declinó llamar la atención al diputado de Amaiur y la indignación de los diputados se acabó plasmando en las redes sociales salpicando incluso al presidente del Congreso y al Grupo Socialista. Cuando acabó el debate de la reforma del TC, Posada ha tomado la palabra para llamar al orden al diputado de Amaiur al considerar que su actuación había sido "inadmisible y censurable" y supone un incumplimiento del artículo 103.12 del reglamento que habla de que los diputados pueden ser llamados al orden si profieren palabras ofensivas al decoro de la Cámara.

Cuadra ha intentado justificarse alegando que quería criticar artículos de la Constitución que no comparte y cree que si eso supone una violación del Reglamento significa que "la libertad de expresión en esta Cámara está tremendamente cuarteada y que es tremendamente parcial".

"Que le echen", gritaban

Posada, en tono severo, ha insistido en que este episodio es "inadmisible" y "censurable", y ha dado por "saldado" el incidente. Sin embargo, en el hemiciclo se escuchaban voces gritando que no e incluso pidiendo que el diputado de Amaiur fuera expulsado. "Que le echen", decían algunos.

En los pasillos del Congreso, el secretario general del PP, José Antonio Fernández de Castro, ha respaldado la llamada al orden al diputado de Amaiur y ha subrayado que la actitud "despreciable" e "impresentable" de Sabino Cuadra no puede resultar sorprendente cuando en estos casi cuatro años "no ha condenado a ETA". "Que no se vuelva a repetir", ha remachado, anunciando que respaldará todas las iniciativas que adopte la Mesa del Congreso en relación con el parlamentario abertzale.