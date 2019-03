Una de las diputadas díscolas del PP: "La reforma del aborto va en contra del compromiso del PP con el derecho a la vida"

"Esta proposición sólo modifica la titularidad del derecho al aborto. Pero el problema del aborto no se resuelve así. Se manda un mensaje a las niñas aberrante, que tienen derecho a abortar. Esto llevará a la práctica a que existan más embarazos no deseados y los padres tendrán más problemas cuando se encuentren en casa con estos dramas", sostiene la diputada del PP, Lourdes Méndez, sobre su postura de votar en contra de la reforma de la ley del aborto que pasó ayer el trámite en el Congreso.



No cree en una regulación en base a los plazos. Considera que el PP tiene estatutos de compromiso con la vida que van en contra de esta reforma. A Lourdes Méndez no le cabe ninguna duda de que no existe discrepancia sobre la postura del PP en relación con la vida.

"Ha habido manifestaciones prácticas a lo largo de mucho tiempo, todo este tema no se puede obviar, en el PP cabe mucha gente pero tenemos un proyecto ideológico y mientras no se modifique las personas del PP deben aceptarlo", afirma. Esta diputada mantiene que en el caso de que se modificara el proyecto ideológico del compromiso del partido con el derecho a la vida, se iría del PP (partido en el que lleva 25 años).