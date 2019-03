La reforma del aborto pasa el primer trámite con 184 votos a favor y 136 en contra

La reforma de la ley del aborto, planteada por el PP, para impedir que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno ha superado el primer trámite parlamentario en el Congreso, en el que no han participado los diputados del PP críticos con el texto.

La toma en consideración de la proposición de ley que reforma la norma actual, se ha aprobado con 184 votos a favor del PP, Unió Democrática de Catalunya, Foro Asturias y UPN, 136 votos en contra del resto de los grupos -PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC, BNG, Amaiur y Compromís- y cuatro abstenciones.

La diputada del PP Eva Durán ha votado en contra de la reforma de la ley del aborto que ha propuesto su grupo parlamentario, mientras que otros cuatro parlamentarios del grupo no han participado en la votación.

Además del voto en contra de Durán ha habido cuatro diputados -José Eugenio Azpiroz, Lourdes Méndez, Javier Puente y Antonio Gutiérrez Molina- que no han participado en esta votación para expresar su desacuerdo con esta reforma.

En estos casos, se han quedado en su escaño pero no han apretado ninguno de los tres botones posibles -abstención, en contra o a favor-. Durante la votación, Lourdes Méndez ha enseñando las palmas de las manos al hemiciclo para mostrar que no participaba en la votación.

La anécdota de la noche la ha protagonizado el líder socialista, Pedro Sánchez, quien por equivocación ha pulsado el botón a favor de la reforma propuesta por los populares.

Mi compromiso con la defensa de las libertades d las mujeres menores d 18 años es firme.Lo he defendido siempre en público. Siento el error. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) abril 14, 2015

Durante el debate plenario, la diputada del PP Marta González ha defendido la proposición de ley de su grupo para modificar, ha dicho, "una aberración desde el punto de vista jurídico" como es que el PSOE permitiera que las menores pudiesen interrumpir el embarazo sin autorización de sus padres o representantes legales.

Durante la defensa de la iniciativa del PP para reformar la ley del aborto en el Congreso, González ha arremetido contra la ley del año 2010, impulsada por el PSOE, con el objeto de llevar a su máxima expresión la defensa "ideológica" del aborto como "un derecho absoluto de la mujer e incluso de la menor de edad".

Legislar sobre el aborto "no es fácil", ha reconocido la portavoz de Igualdad del PP, quien ha agregado que en este debate se mezclan argumentos morales, filosóficos, éticos y científicos con "manidos mantras y eslóganes" relativos al cuerpo de las mujeres y al que los países de nuestro entorno han dado soluciones muy diferentes y muchas de ellas insatisfactorias.

La oposición acusa al PP de empujar a las menores a la clandestinidad

La mayoría de los grupos de la oposición del Congreso han acusado al PP de empujar a las menores al aborto clandestino si sigue adelante con su reforma de la interrupción voluntaria del embarazo, que han tildado de "hipócrita", "electoralista" e "indecente".

Así, la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, ha sostenido que la reforma es "electoralista" y solo pretende "conseguir un puñado de votos" dejando en la "indefensión" a las mujeres "más vulnerables": las menores. "No queremos volver a los años 80, ni que nos metan en el túnel del tiempo", ha sostenido la diputada socialista, quien ha añadido que el PP "se comporta como un trilero con los derechos de las mujeres".

Desde la Izquierda Plural, la diputada Ascensión de las Heras ha expresado su profunda oposición a la propuesta del PP que ha tachado de "innecesaria" y "electoralista", al tiempo que ha lamentado que esta formación vuelva a usar a las mujeres ante los estamentos religiosos y sus sectores "más reaccionarios".

El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha dicho que es "indecente" y "bochornoso" que se use a las adolescentes como medio para una campaña electoral en lugar de abordar un debate "profundo" sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el PNV, el diputado Joseba Aguirretxea ha sostenido que el cambio de la ley "no es necesario" y no aporta ni seguridad jurídica ni sanitaria a las menores, al tiempo que ha añadido que es un "proyecto cobarde" que supone un "maquillaje" de la actual norma, que no contenta ni a los miembros del PP.

En el mismo sentido se ha pronunciado el parlamentario de ERC Joan Tardá, quien ha opinado que el PP "atenta" de una manera "perversa" contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.