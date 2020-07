Dimite el conseller valenciano de Hacienda reiterando su "inocencia"

El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha presentado como razón principal la presión mediática creada por la supuesta filtración de documentos del 'caso Cooperación' al exconseller y diputado del PP Rafael Blasco, que está imputado en esta causa. No obstante, ha negado este hecho y ha reiterado su "inocencia".

"Alberto Fabra lo ha entendido perfectamente"

Decisión irrevocable

Así lo ha comunicado Vela en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha explicado que la decisión ha sido "personal" y que la ha adoptado en la mañana de este viernes. Según ha dicho, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "lo ha entendido perfectamente".

"Desde el pasado 20 de noviembre he venido soportando una serie de acusaciones falsas e insidias que me atribuyen haber filtrado supuestamente un informe del Interventor General al diputado Rafael Blasco". "Ello es rotundamente falso", ha agregado Vela, que ha dicho que "desde esa fecha, la presión mediática me ha hecho reflexionar sobre la conveniencia o no de continuar con mi cargo", ha dicho, para apuntar que trata de una decisión "irrevocable".