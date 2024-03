El PP dice que la candidatura de Puigdemont "resucitará el procés" y que "se burla de Sánchez"

Salió de España en el maletero de un coche, huyendo de la justicia. Ahora, Carles Puigdemont puede volver al país por la puerta grande y convertido en president de Cataluña. El líder de Junts dio este pasado jueves un discurso ante un auditorio en la ciudad francesa de Elna donde anunció que finalmente se presentará candidato por su partido a las próximas elecciones del 12 de mayo.

Avisa, además, "han llegado las oportunidades, estamos en una nueva fase política, debemos aprender a ganar porque hemos tenido victorias, muchas victorias". Niega "un idilio con la izquierda española" e insiste en la celebración de un referéndum: "Nosotros solo estamos interesados en Cataluña y nos proponemos celebrar un referéndum de autodeterminación. Es tan imposible un referéndum como la amnistía. No hay ningún impedimento constitucional para celebrar un referéndum".

Su vuelta a España aún queda en el aire pero ha asegurado que si sale candidato a la investidura, dejará el exilio ese día para regresar a Cataluña y reclamar la confianza en la cámara". "Se supone que los jueces habrán aplicado para entonces la Ley de Amnistía, pero ya se sabe que hay jueces españoles que se niegan a cumplir la ley porque saben que nadie les perseguirá".

La oposición reacciona

Los partidos contrarios a Puigdemont y a su partido no han tardado en reaccionar ante este anuncio por parte del exiliado. Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña (aún no se sabe si será candidato a las elecciones) ya ha transmitido su opinión mediante un vídeo publicado en redes sociales donde alega lo siguiente: "Carles Puigdemont, tengo un mensaje para ti: nos conocemos desde hace muchos años y aunque nunca has sido la alegría de la huerta precisamente, es normal que estés eufórico, no es para menos. Tienes sometido, humillado y chantajeado a todo un presidente del Gobierno de España". Añade que van a "seguir plantando cara a todo aquello que (Puigdemont) significa.

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó advierte de los peligros de la vuelta del líder de Junts y hace un llamamiento a los 'populares' europeos. "Vamos a tener una campaña en Cataluña absolutamente fuera de los parámetros europeos, fuera del estado de derecho, fuera de las democracias occidentales...", sentencia. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado en redes sociales que Carles Puigdemont "se burla" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su decisión de presentarse a las próximas elecciones catalanas.

Además, el ahora candidato a las elecciones catalanas, sugirió a ERC la posibilidad de presentarse a estos comicios en una misma lista.ERC ha sido contundente y ha rechazado la oferta. Junqueras considera que esto, sería "repetir errores del pasado". Sin embargo, no deja de lado que haya espacios para rehacer puentes con ellos. El partido independentista de izquierdas ha expresado su "enhorabuena" a Puigdemont por encabezar la lista por tercera vez.

Pasividad del PSOE

En el lado contrario de esta historia, se encuentra el PSOE. Que respetan que Puigdemont haya decido salir candidato a las elecciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que "no deja de ser un candidato que ya se presento en 2017" y que "no hay novedad en eso". Pide, además, que los catalanes "miren hacia adelante y no hacia atrás" y considera que estas elecciones son una oportunidad de abrir un nuevo escenario en Cataluña que mire adelante y no tanto al año 2017, el año del procés. Asegura que esto no es bueno solo para Cataluña, sino que el hecho de abrir una nueva etapa es bueno para "el resto de España".

Félix Bolaños ha preferido dejar abierto el tema de la detención de Puigdemont si vuelve a España y asegura que "su detención está en manos de los jueces": "Él en este momento tiene una orden de detención nacional y tiene una euroorden internacional también".

El Partido Socialista no se ha quedado ahí y Salvador Illa, primer secretario del PSC, aseguró que su partido seguirá con su planteamiento de "pasar página": "Todo el respeto del mundo a la decisión de Junts, seguiremos con nuestro planteamiento de pasas página a unos años que no han sido buenos para Cataluña. Me parece bien que se presente Puigdemont si cumple con los requisitos, que es el caso", señala. Feijoó ante esto asegura mediante redes sociales que Illa no va a frenar "ningún procés" sino que "lo resucita".

