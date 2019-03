Susana Díaz: "Esto es surrealista y empieza a rozar el ridículo de cuatro partidos"

TRAS SER RECHAZADA SU INVESTIDURA

La presidenta en funciones andaluza ha expresado, tras no haber superado la segunda votación, que espera ser investida "cuanto antes" y ha alertado de que Andalucía no puede esperar a que pasen las municipales. Díaz ha considerado que la situación está llegando ya "a extremos surrealistas" porque cómo es posible que si no hay una alternativa de gobierno, el resto de partidos no deje gobernar a quien los andaluces votaron mayoritariamente en las urnas.