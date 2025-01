Díaz arremete contra Cuerpo y el PSOE por el SMI y la jornada laboral: "Es casi de ser mala persona"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha arremetido este viernes contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y contra el ala socialista del Ejecutivo. Díaz ha cuestionado la oposición del PSOE a medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Díaz ha respondido a comentarios recientes de Cuerpo, quien defendió que el SMI subiera "en línea con el ritmo de la economía". Según la ministra,esta postura demuestra desconocer la realidad de los trabajadores: "Los datos macro no tienen nada que ver con la vida real. Los salarios en mi país son muy, muy moderados". Además, ha destacado que su labor en el Ejecutivo ha sido la de subir los salarios con el fin de acercarlos a los estándares europeos.

Pide que respete al comité de expertos

La vicepresidenta segunda ha pedido al ministro de Economía que "respete" al comité de expertos que asesora al Gobierno, del que en su día formó parte el propio Carlos Cuerpo. Según Díaz, el actual ministro de Economía, mostró ya entonces la misma oposición a un aumento del SMI. Además, ha destacado que recientemente se han incorporado tres académicos especializados en desigualdad para reforzar su postura. "Le pido al Ministerio de Economía que respete el trabajo del comité de expertos y el diálogo social".

La vicepresidenta también ha cuestionado la actitud de Cuerpo hacia los acuerdos con los sindicatos. Según Díaz, el ministro busca modificar plazos clave de la reducción de la jornada laboral para impedir su implementación. "Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora que se niega a reducir la jornada media hora al día", sentenció.

Discrepancias en el Gobierno

Además, Diaz ha afirmado que las discrepancias con el PSOE no se limitan al SMI. "Si hay algo que causa desafección es justamente las promesas no cumplidas. El PSOE defiende políticas que luego no cumple. Para eso estamos nosotros [Sumar] en el Gobierno", afirma.

La ministra también ha mencionado diferencias con el PSOE en temas como la vivienda. Ha criticado la falta de intervención en los precios del alquiler y la retirada de subvenciones a comunidades autónomas que incumplen la Ley de Vivienda. Según Díaz, estas posturas contradicen acuerdos iniciales entre ambos socios de gobierno.

En su opinión, la negativa del PSOE a apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas refleja un incumplimiento de los compromisos asumidos. Según denuncia, en su Congreso Federal, el PSOE planteó una jornada de 36 horas, pero ahora rechaza reducirla siquiera a 37,5 horas para finales de 2025.

Pese a los desacuerdos, Díaz ha asegurado que el Ejecutivo impulsará un anteproyecto de ley para implementar la reducción de la jornada laboral. Este proceso, en trámite de urgencia, podría extenderse por seis meses. "Es muy difícil oponerse a esta medida. Por eso casi todo el arco parlamentario la apoya", ha afirmado. Además, Díaz ha defendido que la ciudadanía respalda ampliamente esta reducción: "Dos de cada tres españoles están de acuerdo con reducir la jornada laboral, voten a quien voten".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Finalmente, la vicepresidenta ha insistido en la necesidad de cumplir los pactos de gobierno: "Los acuerdos del diálogo social son sagrados. Que un ministro socialista se posicione en contra de los sindicatos, hay que explicárselo a un votante progresista".