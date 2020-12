Día de la Constitución: el Congreso homenajea el 42 aniversario de la Carta Magna, en directo

Ayuso cree que hay en el Gobierno movimientos contra la Constitución

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que comparte las inquietudes expresadas por militares retirados que han publicado manifiestos y han enviado una misiva al Rey porque, a su juicio, hay "miembros del Gobierno que estarían de acuerdo con "derrocar la Constitución". Así lo ha dicho Ayuso en el Congreso, antes de participar en el acto oficial con motivo del Día de la Constitución, al ser preguntada las opiniones expresadas en los últimos días por antiguos militares. La presidenta madrileña no ha querido hacer "consideraciones" sobre el contenido del grupo de whatsapp en el que se hablaba de "fusilar a 26 millones" y ha preferido referirse al manifiesto lanzado en vísperas del 6 de diciembre por "otro grupo de militares". Ayuso ha subrayado que, como los firmantes de este manifiesto, ella "también" está de acuerdo con "la literalidad del mismo" y ha dicho estar convencida de que, asimismo, hay "muchos españoles" preocupados por la "deriva que está tomando la política". En este punto, ha indicado que "hay movimientos, incluso dentro del Gobierno, que estarían de acuerdo con derrocar la Constitución" porque "no están de acuerdo con sus artículos". También ha denunciado que está poniendo "en tela de juicio del papel de la Justicia y las instituciones" y que ése es "un camino muy perverso y muy peligroso que no lleva a ningún buen fin".

El rey Juan Carlos, protagonista de declaraciones en el Congreso

La mayoría de dirigentes políticos que se han referido a la regularización fiscal solicitada por el rey emérito lo han hecho para subrayar el papel "imprescindible" de Juan Carlos I durante la Transición y su esfuerzo para garantizar la democracia en España. En declaraciones en el Congreso, donde se ha celebrado el 42 aniversario de la Constitución, algunos políticos han sido preguntados por los periodistas sobre esa información de El País. Una situación sobre la que el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que él se queda "con el legado del rey don Juan Carlos para ser arquitecto de la Transición, pieza imprescindible en las libertades y la democracia". Los asuntos que haya hecho de forma privada entran dentro de otro poder del Estado, ha subrayado. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha evitado pronunciarse sobre esta regularización fiscal y se ha limitado a señalar que la monarquía ha dado "estabilidad" a España y ha estado a la altura de lo que ha necesitado el país. Según ha dicho la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del rey Juan Carlos solo puede recordar "el papel tan importante que ha tenido en este país" y todo lo que le deben todos los españoles. A su juicio, ha desempeñado un rol fundamental para que "todos los españoles, de izquierdas, derechas y sin bandos" se fundieran en la Constitución y por eso "este país le debe mucho al rey Juan Carlos, y si hay un buen día para reivindicar su figura es este", ha recalcado la presidenta madrileña eludiendo opinar sobre la situación fiscal del monarca. "Menudo día ha elegido Juan Carlos I para confesar que ha defraudado a la hacienda española", ha dicho al respecto el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que cree que el rey emérito busca esa regularización fiscal porque "lo han pillado" defraudando a Hacienda. Y de esta petición de Juan Carlos I para poner en orden sus cuentas con Hacienda, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho que tendrá el mismo derecho para hacerlo que otros ciudadanos españoles.

La plaza de Sant Jaume, blindada

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han cerrado los accesos a la plaza Sant Jaume de Barcelona para evitar incidentes en el acto que ha organizado Vox en la capital catalana con motivo del día de la Constitución. Unidades antidisturbios de ambas policías han cerrado el acceso por las cuatro esquinas de la plaza, ya que estaba convocada una manifestación de los Comités en Defensa de la República (CDR) en contra del acto de la formación de Santiago Abascal. En la plaza se han congregado alrededor de 300 personas para seguir el mítin de Vox, en su gran mayoría ataviadas con la bandera de España. Al otro extremo de la plaza, en las calles de la Llibretería y Jaume I ,se han manifestado los CDR, a quienes los Mossos d'Esquadra han impedido el acceso al centro de la plaza, donde también había concentrados jóvenes con simbología neonazi.

Meritxell Batet: "Tenemos una muy buena Constitución"

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comenzado el acto en memoria de la Constitución con un homenaje a todos los que han trabajado y trabajan contra el coronavirus, a los servidores públicos. Ha dicho que "lo que hace buena una Constitución es su programa de convivencia, más allá de cómo se hizo", pero dice que en su contenido también "identificamos un acuerdo en la sociedad actual" y "asumimos su conjunto como equilibrio satisfactorio". También, para Batet, lo que hace buena una Constitución es su carácter de pacto: "Tenemos una muy buena Constitución, todas o casi todas las preocupaciones están en el texto, hay espacio para desarrollar proyectos políticos distintos y hasta opuestos". Además genera "confianza, estabilidad y punto de encuentro", pero no debe ser convertida en bandera ni ignorar contenidos que le resulten molestos, "ya sabemos lo que supone considerar enemigo al adversario político". En su elogio de la Constitución, la presidenta del Congreso ha citado varias veces al rey y a uno de sus antecesores, el centrista Landelino Lavilla.

Pablo Casado: "los que se declaran enemigos de la Constitución están en la dirección del Estado"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al llegar al Congreso, ha recordado que "en mi partido acabaron 4 de los padres de la Constitución". También de las víctimas del coronavirus, del terrorismo o de los catalanes ante sus próximas elecciones. Dice que "los que se se declaran enemigos de la Constitución y de la nación están en la dirección del Estado, como han dicho". Por eso, "dado que la construimos los moderados y quedaron fuera los radicales, los que hoy denigran la Constitución", para el futuro propone que sigan los moderados dirigiendo los designios del país, y hace una apelación a los liberales, los conservadores, los socialdemócratas, los que queremos seguir viviendo juntos: es la solución a los problemas que algunos quieren crear".

Vox: la Constitución está en peligro

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es "el peor de la historia" de España y ha llamado a los ciudadanos a salir a las calles en defensa de la Constitución y la unidad del país, y no dejarlo solo en manos de los políticos. "Celebramos el aniversario de la Carta Magna en el año en el que más en peligro la están poniendo aquellos que la deberían estar defendiendo", ha denunciado en declaraciones en el Congreso. Espinosa de los Monteros ha sido el máximo representante este domingo de Vox en el Congreso, ya que el presidente del partido, Santiago Abascal, se encuentra en Barcelona para participar en la concentración convocada por el partido en contra del Gobierno.

Pablo Iglesias: el mejor homenaje, aspirar a otra República

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado, cuando se celebra el Día de la Constitución, que "el mejor homenaje que se puede hacer hoy a los héroes y heroínas de la patria es aspirar a otra República". En un artículo de opinión en el diario Público, Iglesias reivindica que la República es "el destino histórico constante de los demócratas en los momentos de avance de España" y asegura que los republicanos celebran este 6 de diciembre los avances sociales y democráticos de la Constitución. "Los verdaderos padres y madres de la Constitución fueron los hombres y mujeres anónimos que se lo jugaron todo para restaurar la democracia y por construir sus centros de salud y hospitales, sus colegios y escuelas infantiles, sus institutos y universidades, sus centros de trabajo, sus parques, sus viviendas dignas, sus derechos", dice el líder de Podemos. Recuerda además que la realidad social y demográfica de España es hoy muy distinta a la de los años 70: "La gente joven ya no entiende por qué, en el siglo XXI, no se le permite elegir democráticamente a los integrantes de todas las instituciones, incluida la jefatura del Estado, o que determinadas instituciones o representantes puedan no responder ante la Justicia como cualquier ciudadano si cometen delitos". Y añade: "Se dijo que Juan Carlos I era la única garantía para evitar un golpe de Estado y construir la democracia. Si hace 40 años eso era cierto, hoy no lo es, por muchos manifiestos y cartas que escriban algunos nostálgicos del franquismo".

Pedro Sánchez: la Constitución, el mayor éxito de nuestra historia colectiva

Pedro Sánchez, antes de asistir a los actos en el Congreso, ha publicado: "En el Día de la Constitución celebramos el entendimiento que la hizo posible ayer y que hoy debe guiarnos hacia el futuro", ha señalado Sánchez en su cuenta de Twitter. Asimismo, el presidente del Ejecutivo ha destacado que son 42 años "de paz, convivencia, de libertad". "Y se lo debemos a nuestra Constitución, el mayor éxito de nuestra historia colectiva", ha sentenciado.

Homenaje en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pero Sánchez, el Gobierno y los representantes de los partidos y principales instituciones del Estado acuden a la celebración del Día de la Constitución en la conocida como Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, donde se ha trasladado el acto principal de esta efeméride como consecuencia de las recomendaciones sanitarias frente al coronavirus. Pese a sacar esta ceremonia a la calle, los ciudadanos no podrán acercarse a aplaudir o abuchear a los políticos debido al amplio cordón policial establecido para garantizar el desarrollo normal de la misma. Los invitados a la ceremonia, en torno a unos 200, se reunirán en la escalinata de la Puerta de los Leones, desde donde la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pronunciará su discurso acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Senado, Pilar Llop, la Mesa y portavoces parlamentarios de ambas cámaras, miembros del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.