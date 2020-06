Denuncian a la hija del portavoz de ERC de Tarragona por un delito de odio

La Policía Nacional(CNP) ha denunciado a Olga Ricomà, hija del portavoz del grupo municipal de ERC del Ayuntamiento de Tarragona, por un delito de incitación al odio, según ha informado ella misma en sus redes sociales.

Olga Ricomà ha comunicado que está citada a declarar mañana ante el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por haber colgado en el balcón de su casa una pancarta con el lema 'Police go home'. La joven ha vuelto a publicar una foto del cartel con el mensaje: "La policía me acusa de un delito de odio por colgar esta pancarta y tuitearlo. Por suerte, no sé rapear", en referencia al rapero Valtonyc, condenado a tres años de cárcel por injurias a la Corona.

El tuit denunciado consistía en la misma foto con el comentario: "Mil ojos os vigilan, no permitiremos que nos hagáis daño". La citación es para este miércoles a las 10.00 horas y ya se han convocado concentraciones de apoyo ante las puertas de los juzgados.