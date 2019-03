Primarias abiertas en noviembre y una Ejecutiva Federal, los retos de los tres candidatos del PSOE

Relajados y con el propósito de representar un verdadero debate de "guante blanco" los tres candidatos han llevado a cabo el primer y único cara a cara de la campaña. Con constantes interpelaciones entre ellos este debate se ha organizado en dos grandes bloques: un primero en el que los candidatos han contestado a las preguntas de la moderadora y el segundo en el que las cuestiones las han formulado los militantes invitados.

En cuanto a la temática en la primera fase se han abordado las siguientes temáticas: razones de la candidatura, primarias abiertas, corrupción y monarquía o república.

Pedro Sánchez por ser el candidato que más avales ha conseguido ha sido el primero en intervenir. El candidato madrileño ha expuesto que inició este "viaje emocionante" porque quiere que "el socialismo se quite los complejos, ¡basta ya de complejos!". Sánchez ha sido el único que ha apelado claramente a las legislaturas de Felipe González y Rodríguez Zapatero para asegurar que "lo mejor que le ha pasado a este país ha venido de la mano del PSOE".

Sánchez: "Nosotros no podemos, nosotros lo vamos a hacer posible"

Además ha asegurado: "quiero ganar a la desigualdad, ganar a aquellos que no defienden la libertad de las mujeres, ganar al desempleo. Lo que quiero, es ganar a la derecha".

Tras Pedro Sánchez ha sido Eduardo Madina quien ha tomado la palabra para asegurar que se presenta para que "el partido cambie" y ha añadido "pedí transparencia, lo hice sabiendo que es una palabra que conjugamos continuamente en el PSOE. Además de transparencia pido participación".

El último que ha intervenido en esta primera ronda ha sido Pérez Tapias, el andaluz ha justificado su candidatura "porque en este momento crítico creo que mi candidatura puede aportar soluciones, propuestas que puede ser útiles".

Primarias abiertas, ¿sí o no? La respuesta ha sido un sí rotundo de los tres candidatos, a la intención de celebrarlas y de mantener la fecha para el mes de noviembre. Las discrepancias han llegado a la hora de concretar si se presentarían a ellas. Pedro Sánchez ha confirmado que sí que seguirá adelante con la fecha "prevista" para las primarias pero no aclara si se presentara o no.

El "no" claro ha sido la respuesta de Pérez Tapias "este candidato si sale elegido Secretario General no se presentará" porque ha añadido "la bicefalia no me da dolor de cabeza".

La respuesta de Madina pasa por una reflexión "Si salgo elegido valoraré si me presento", aunque sí se ha mostrado tajante a la hora de explicar que si del Congreso del próximo fin de semana no sale ganador, entonces, no concurrirá a las primarias.

Preguntados sobre las medidas que llevarían a cabo para luchar contra la corrupción, el candidato madrileño ha mostrado su disposición a endurecer el código penal en los delitos y además ha apuntado a la posibilidad de que los militantes de base sean "protagonistas en la toma de decisiones que vaya a defender el Secretario General" y matiza: "Sin caer en asamblearismos, habilitar mecanismos de consultas directas".

Más vídeos en Antena3

Madina: "Cometimos el error de no haber derogado el concordato con la Iglesia"

Madina ha señalado la corrupción como "uno de los principales problemas de este país" y para erradicar este mal ha lanzado cinco propuestas concretas: Proponer la creación de una sala específica en la Audiencia Nacional que canalice todos los delitos de corrupción. Las empresas particulares no podrán financiar a los partidos. Tomar como modelo la ley de corrupción de Reino Unido. Legislar que el Consejo de Ministros no pueda indultar por casos de corrupción. Aprobar un código deontológico de partido con el que pretende que un compañero involucrado en un caso de corrupción tenga que "dimitir y dejar el puesto hasta que el proceso termine".

Pérez Tapias también se ha mostrado tajante con el tema: "permisibilidad ninguna. Crítica a fondo" con todo lo que tenga que ver con la corrupción.

Preguntados por monarquía o república los tres candidatos han manifestado posiciones parecidas "reivindicar nuestro sentir republicano y ser coherentes con nuestra historia política". Pérez Tapias ha sido quien ha dado un paso más al decir: "No se hurte a la ciudadanía este momento" como forma de apoyo a un referéndum sobre el tema.

Cataluña ha sido una de las grandes cuestiones abordadas y uno de los puntos en los que se ha evidenciado una gran diferencia entre la propuesta de Pedro Sánchez y de los otros candidatos. El madrileño ha hecho su apuesta en firme porque "el verdadero ser de España es el Estado Federal", y ha apuntado como "contradicción" en el debate catalán que "Cataluña dice que quiere reforzar Europa desgajándose de una parte de ella que es España". Además ha recalcado: "Quiero una Cataluña dentro de España y de Europa".

Más vídeos en Antena3

Frente a esta postura Madina ha abogado por el diálogo con Artur Mas porque "estas tensiones territoriales no pueden seguir así" y ha explicado que le propondría al presidente de la Generalitat una "reforma constitucional" aunque también ha reivindicado que "Cataluña con España es más fuerte" y viceversa.

Pérez Tapias también ha hecho énfasis en el objetivo de crear "puentes de diálogo" porque dice "no se puede obligar a permanecer en una casa a quien ya no la siente como suya".

Los militantes invitados han preguntado también por los errores pasados que reconocen entre los que Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de "quitarnos los complejos" y ha concluido: "Nosotros no podemos, nosotros lo vamos a hacer posible". También ha criticado la reforma fiscal realizada en la primera legislatura de Zapatero. Por su parte Madina ha destacado como error "no haber derogado el concordato con la Iglesia Católica".

Tapias: "No se hurte a la ciudadanía este momento" para una consulta sobre la monarquía

Los tres han coincidido también en señalar como medidas que cambiarán si llegan a Moncloa la derogación de la reforma laboral, o negarse a una contrarreforma de la ley del aborto.

Los militantes invitados han preguntado también por los errores pasados que reconocen entre los que Sánchez ha vuelto a insistir en la necesidad de "quitarnos los complejos" y ha concluido: "Nosotros no podemos, nosotros lo vamos a hacer posible". También ha criticado la reforma fiscal realizada en la primera legislatura de Zapatero. Por su parte Madina ha destacado como error "no haber derogado el concordato con la Iglesia Católica".

En el alegato final Sánchez ha vuelto a hacer un llamamiento a "llenar las urnas" y ha vuelto a proponer a sus dos compañeros que sí él es el elegido cuenta con ellos para la Ejecutiva del partido y además si no sale ganador del Congreso avisa que se pondrá a disposición del Secretario General "porque así me pongo a disposición del partido que amo".

Madina ha destacado: "Soy lo que veis, aquí no hay nada más. Participar, llenar las urnas y llenar de esperanza el partido".

Pérez Tapias por su parte ha sido el encargado de poner punto y final al debate y lo ha hecho diciendo: "La pasión es lo que nos mueve a los socialistas y es para lo que pedimos el voto en este Congreso".