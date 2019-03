Madina no descarta presentarse a las primarias para ser candidato a la Moncloa

El aspirante a la Secretaría General del PSOE Eduardo Madina ha reconocido este miércoles que, si es elegido para liderar el partido, no descarta presentarse a las primarias para ser candidato de su partido a la Moncloa.



En una entrevista en Catalunya Ràdio, Madina ha insistido en que si es elegido secretario general del partido mantendrá el calendario y el modelo de primarias para elegir candidato a la Moncloa -en noviembre y abiertas a los simpatizantes- pero no ha dicho a qué aspirantes le gustaría ver en esa cita.



Preguntado entonces si se presentará el mismo, ha subrayado que lo primero es ver "cómo termina" el congreso, que ha definido como "bastante complejo" y "de alta intensidad" porque es la primera vez que elegirán al secretario general del partido los 200.000 militantes. "Una vez que todo se resuelva ya veremos", ha añadido, aunque finalmente ha reconocido que no descarta ser candidato él mismo.



Madina ha reconocido que su rival Pedro Sánchez ha sacado muchos más avales que él en la principal federación del PSOE, Andalucía, y ha dejado claro que los andaluces, igual que los catalanes o vascos, "han avalado de forma libre". Por eso, ha dicho que se está "volcando" en recorrer agrupaciones andaluzas, y que volverá allí próximamente "para tratar de convencer y de encontrar más espacios de comprensión". "El socialismo andaluz es clave para el futuro del PSOE", ha dicho.



En todo caso, ha recordado que los avales sirven para permitir a los candidatos estar en el recorrido, y que la decisión de quién es el nuevo secretario general del PSOE la tomarán 200.000 personas el 13 de julio.



El aspirante ha vuelto a pedir a sus compañeros eurodiputados que no voten al 'popular' Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, para que no tengan que "salir de ese pacto dentro de unos meses".



Madina se ha referido también a las propuestas de regeneración democrática recién anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y ha recalcado que no aspira a "frentes comunes" con los 'populares' para pactar medidas anticorrupción, sino que quiere "un debate político amplio" con todos los partidos de la Cámara.



Así, ha dicho que si es elegido secretario general del PSOE intentará lanzar este debate en septiembre, cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones.



Entre otras cosas, propondrá modificar la ley del indulto para que el Gobierno no pueda conceder indultos a penas por delitos de corrupción y crear una sala específica en la Audiencia Nacional para todos los casos de corrupción y que éstos no estén en manos de las audiencias provinciales.



Además, quiere prohibir que las empresas puedan financiar partidos políticos, algo que "habría evitado algunos casos en Cataluña" y una ley de transparencia como la de Reino Unido.



Eso sí, pese a su empeño en un "debate amplio", ha reconocido que el PP tiene mayoría absoluta y puede aprobar las medidas en solitario. Madina ha aprovechado para criticar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque "atenta contra la libertad de prensa".



El secretario general del grupo socialista ha querido dejar claro también que PP y PSOE no pactaron la ley de abdicación, sino que el Rey decidió abdicar y preguntó a las Cortes si estaban de acuerdo. "Y yo estoy de acuerdo con que abdique el Rey", ha puntualizado.