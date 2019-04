De Páramo: "La Presidencia a Rajoy no le va a caer del cielo, por lo que va a tener que negociar con el PSOE para seducirles"

Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que la reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy fue un auténtico "fracaso". Por eso, en el encuentro en el que mantendrá este miércoles Albert Rivera con el presidente en funciones, el líder le indicará que pueden contar con ellos "en todo lo que haga falta para intentar desbloquear esa situación", aunque ha descartado entrar en el gobierno, y se ofrecerá , si es necesario, mediando con el PSOE. Por ello, Rivera le va a pedir que "haya una mesa a tres" porque "el PSOE es el que puede desbloquear esta situación".

De Páramo ha señalado, en este sentido, que su partido ya "ha movido ficha" del 'no' a Rajoy que indicaron en campaña a un abstención, aunque no tenga "ningún valor" y "no se merezca gobernar", pero ha matizado que sus votos "sí van a ser decisivos durante la legislatura". Por ello, "si el PSOE hace lo mismo", España podría tener gobierno "inmediatamente", por lo que espera que los socialistas "sean responsables".

"Lo que no han conseguido en las urnas no lo han conseguido en los despachos"

No obstante, el político ha indicado que "la Presidencia a Rajoy no le va a caer del cielo, por lo que va a tener que negociar con el PSOE y que seducirles y convencerles". Por parte socialista, ha señalado que "no puede seguir en ese bloqueo permanente" y "tiene que permitir que esto se ponga en marcha".

Asimismo, De Páramo ha insistido en que los independentistas o tienen grupo parlamentario en el Congreso gracias al 'no' de Ciudadanos y "entiende" que "Francesc Homs esté muy preocupado". Así, se ha congratulado de que "lo que no han conseguido en las urnas no lo han conseguido en los despachos".