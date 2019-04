Dante Pérez: "El 21-D tengo cosas que aportar a la política catalana y no quiero dejar escapar esta oportunidad que me ha dado el PP"

El alcalde exsocialista de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), Dante Pérez, ha fichado por el PP y será el 'número 2' de la candidatura popular por Lleida en las elecciones del 21 de diciembre.

Afirma que "son tiempos convulsos" y considera que "el nacionalismo de Unio siempre ha estado más cerca del independentismo". Dice que "nacionalista es también ser solidario con el resto de territorios de la misma nación" y reconoce que "siempre" ha estado "más alineado en cuestiones territoriales con el PP que con el PSC".

Indica que "parece más probable que el PSC se una con ERC a intentar formar un frente común en contra del independentismo" y avanza que Miquel Iceta se ha enterado por un tuit de su decisión: "La política tiene estas cosas, uno cambia de chaqueta".

"Yo siempre he tenido los mismos principios y en una situación como la actual en la que sólo caben dos frentes, la Constitución o todo aquello que pueda ser una amenaza frente a ella, lo tengo muy claro. El 21-D considero que tengo cosas que aportar a la política catalana y no quiero dejar escapar esta oportunidad que me ha dado el Partido Popular", ha añadido.