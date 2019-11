La dirección socialista asegura sobre la sentencia de los ERE que "no es un caso del PSOE"

El secretario de organización del PSOE ha dado una rueda de prensa en Ferraz cuatro horas después de conocerse la histórica sentencia de los ERE que condena dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía.

José Luis Ábalos ha mostrado el respeto una decision judicial que ha asegurado "no nos deja indiferentes, ni al gobierno, ni a la direccion aunque sean de una época pasada". No afecta al actual gobierno ni a la actual direccion del partido, ninguno de los condenados ocupa un cargo publico y no estan afiliados como consecuencia de la depuracion de responsabilidades, todos dejaron sus escaños, sus cargos y su militancia. Reconoce que afecta a personas que en su dia tuvieron importantes responsabilidades en el PSOE.

Ha acusado al PP de usar el caso de forma abusiva para desviar la atencion de su propia corrupcion. Está convencido de que hoy "cerramos ceremonia de la confusión con la que las derechas tratan de normalizar su corrupción". Y asegura que el presidente en funciones Pedro Sanchez en aquella época era sólo un concejal así que da carpetazo a la confusion de las derechas.

Niega por tanto que sea comparable con el caso Gurtel. "No es un caso del PSOE si no de antiguos responsables públicos de la Junta. Al contrario que paso con el PP. No compraron testimonios, ni destruimos informacion". Ha insistido en que "se actuó con rotundidad, suspendiendo de militancia y dejando los cargos. A diferencia del PP con Bárcenas, dándole ánimos y ocultando pruebas".

Sobre cómo afecta la sentencia a las negociaciones de investidura ha insistido en que son actos muy ajenos al gobierno actual.