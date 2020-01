Crónica de una mañana de investidura

"Lo ha conseguido. Pedro Sánchez ya es Presidente del Gobierno. Tras tres jornadas de debate de investidura, 167 votos a favor le han permitido salir investido del Congreso de los Diputados.

Sánchez llegaba media hora antes del inicio del debate y se le veía tranquilo. No tanto a los miembros del Grupo Parlamentario socialista que pasaban lista a los diputados para comprobar que no faltaba nadie. A los de fuera de Madrid les pidieron que pasaran esta noche en algún hotel de la capital. Sabían que no podían perder ni un solo voto y la dirección socialista iba a encargarse de ello.

Iglesias también se había asegurado de que ningún miembro de su partido faltara hoy. No tenía dudas, "saldrá la investidura" decía mientras entraba en el hemiciclo.

Bajo la atenta mirada de su mujer, Begoña Gómez, de sus padres y de su hermano, Sánchez ha iniciado su turno de palabra para pedir la confianza de la cámara anunciando que buscará "mecanismos" para evitar futuros bloqueos políticos como el que hemos vivido estos meses. Y es que la fragmentación del Congreso de los Diputados es más evidente que nunca. Se augura una legislatura complicada donde Sánchez va a tener que ganarse a pulso todos los apoyos. ¿Tendremos una legislatura larga? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos estos días.

Sánchez ha pasado de vetar la entrada de Iglesias en el Gobierno a hacerle su Vicepresidente. ¿Se entenderán? Sus opiniones en muchos aspectos son antagónicas pero imagino que aplicarán aquello de… "a lo hecho, pecho".

Hoy hemos visto a un Pablo Iglesias más metido que nunca en su papel de Vicepresidente. En la solapa de la chaqueta lucía el pin de la agenda 2030 que llevan desde hace meses todos los miembros del Gobierno. Nos intentaba dar una pista que no hemos entendido hasta que no se ha hecho público que su vicepresidencia se encargará de la Agenda 2030, la agenda para el Desarrollo Sostenible.

En su discurso le ha pedido a Sánchez que "frente a los provocadores" tenga "el mejor tono" y también la firmeza democrática. Porque la oposición no se lo va a poner fácil. PP, VOX y CS han demostrado estos dos días que no van a dejar pasar ni una al nuevo gobierno. Sánchez les decía de buena mañana "acepten el resultado, va a haber una coalición progresista" y la habido finalmente. Ni el mismísimo Pablo Iglesias parecía creérselo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas tras escuchar el resultado de la votación.

Una votación que muchos han vivido como una operación a corazón abierto. Una representante de alto nivel del PSOE miraba al cielo y resoplaba cada vez que escuchaba un "sí" a favor de Sánchez. El temblor en su pierna dejaba entrever sus nervios… Después de semanas de negociaciones interminables para poder formar gobierno estaban a punto de conseguirlo. Las palabras de la presidenta del Congreso "queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón…" han hecho estallar de alegría a miembros de PSOE y Podemos que seguían con atención la votación. También habrán respirado tranquilos Sánchez e Iglesias antes de fundirse en ese abrazo que ha sellado su gobierno para los (si nada lo impide) próximos cuatro años".