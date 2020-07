Cospedal ve diferentes la fuga de Troitiño y la de de Josu Ternera

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este martes que la fuga del etarra Antonio Troitiño es diferente a la que en 2002 hizo Josu Ternera, cuando Mariano Rajoy era vicepresidente del Gobierno, porque el primero acaba de salir de prisión y tiene procedimientos penales pendientes y el segundo era diputado del Parlamento Vasco, no tenía causas judiciales abiertas y, por tanto, se encontraba en una "clara situación" de libertad.

En una entrevista en TVE, Cospedal ha recordado que Ternera era presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el País Vasco y que era una persona que ejercía, en el momento de su fuga, todos sus derechos políticos de representación política. Por ello, ha defendido el discurso que realizó entonces el PP que aseguró que no se podía vigilar a un diputado libre.

Caso distinto es el de Troitiño porque, según ha comentado, ha asesinado a 22 personas y cuando fue puesto en libertad su procedimiento judicial no estaba finalizado. Por ello, Cospedal ha asegurado no entender el motivo por el cual el etarra no tuvo vigilancia una vez que abandonó las dependencias policiales, y ha recordado que el PP pedirá las explicaciones que considere oportunas porque ha sido un asunto que ha "escandalizado" y que ha generado una "gran alarma social".

Pide la impugnación de Bildu

Cospedal ha recordado que si el motivo para que se impugnen unas candidaturas responde a la intención de la organización terrorista de estar en las elecciones, ese mismo motivo debería de servir para refutar las coaliciones políticas.

"Como la causa para pedir la impugnación es la misma, nosotros creemos que una cosa no entorpece a la otra y que en el recurso se dan simultáneamente la impugnación de las candidaturas y la impugnación de la coalición.

Eso lo hemos creído siempre y ahora hemos reforzado nuestro convencimiento cuando hemos visto los informes de la Policía y de la Guardia Civil que lo que dicen es que está claro que Bildu es un instrumento en virtud del cual ETA siempre dijo que había que presentarse a las elecciones", ha recalcado la 'número dos' del PP.

Dicho esto, Cospedal ha exigido al Gobierno que actúe para evitar que "ETA-Batasuna" esté presente en las elecciones aunque ha reconocido que confía en que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero utilice todos los medios legales que tenga a su alcance para evitar que los miembros de la organización terrorista estén presentes en las instituciones.

La dirigente 'popular' ha asegurado que su partido está haciendo "todo lo posible" para que el Pacto Antiterrorista no se rompa y que la "generosidad" del PP con el Ejecutivo en esta materia está "más que demostrada".

Ahora bien, ha apostillado, el Gobierno contará su apoyo siempre y cuando mantenga los propósitos y los objetivos del pacto que, entre otros, pasa por evitar que ETA esté presente en las instituciones.

"Nosotros no hemos emitido ningún reproche al Gobierno. Le hemos pedido que use todos los medios legales que tiene a su alcance y eso no es un reproche.

Hemos solicitado que se impugnen las candidaturas y la coalición y vamos a esperar que lo haga. Estamos apoyándole" en la lucha antiterrorista "para evitar que Batasuna esté en las instituciones y nuestro sentido de la responsabilidad obliga a esperar que asó lo haga", ha concluido la 'número dos' del PP.