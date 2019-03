Cospedal: "Elegir entre Rajoy o la segunda versión del peor gobierno de la democracia"

La secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, ha subrayado este sábado que los españoles, en las próximas elecciones del 20 de noviembre, deberán elegir "a la luz de las cosas que ya sabemos", entre el proyecto de renovación "urgente" en materia política, económica y social del PP y Mariano Rajoy "o una segunda versión acartonada de lo que ha sido el peor gobierno de la democracia española. Esa va a ser la decisión", ha aseverado.



En su intervención en un foro del PP sobre administraciones austeras y eficaces que se celebra en Zaragoza este fin de semana y que clausurará este domingo el presidente del PP, Mariano Rajoy, Cospedal ha criticado al actual Gobierno por "liquidar como si fueran faisanes en un coto de caza" las políticas de austeridad y eficiencia en las administraciones públicas y ha señalado que ahora "nos toca repoblar" las administraciones con estos criterios.



Asimismo, ha lanzado tres mensajes a los españoles. En primer lugar, ha manifestado que si Mariano Rajoy es elegido presidente del Gobierno "no perderá un sólo día" en poner en marcha las reformas necesarias para reactivar la economía y la creación de empleo y garantizar las políticas sociales.



En este proceso, "necesitaremos el concurso de todos", ha remarcado, para, en tercer lugar, garantizar a los españoles que "no habrá sacrificio y esfuerzo que no hagamos desde el PP en el ejercicio de nuestras responsabilidades" para afrontar "los retos que nos esperan, porque somos muy conscientes de que el futuro está en juego y somos todos".



Cospedal ha iniciado su discurso advirtiendo de que después de los avances "erradicados" por los gobiernos socialistas "lo que tendría que ser una revisión periódica para perfeccionar nuestro modelo" administrativo, es ahora "una urgente necesidad de reforma global de la administración pública" que se podría haber realizado siguiendo "criterios de competencias y racionalidad que hace tanto tiempo se demandan en algunos foros".



Sin embargo, el PSOE ha convertido los principios de austeridad y eficiencia "en una especie en extinción allí donde ha gobernando y nos toca a nosotros la tarea de repoblar todas las administraciones públicas de esos principios que las políticas socialistas han liquidado como si fueran faisanes en un coto de caza", ha recalcado la presidenta de Castilla La Mancha.



Así, ha observado que en las comunidades donde el PP gobierna ahora, como Aragón, Extremadura, Cantabria, Baleares o Castilla La Mancha, ya se han puesto "manos a la obra", comenzando por decir la verdad a los ciudadanos sobre la situación en estas Comunidades.



Cospedal ha indicado que el "problema que siempre está pululando" es la deuda y el déficit público "y sus consecuencias de paro, empobrecimiento, recortes sociales y absorción de los recursos que deja en herencia el PSOE en las administraciones españolas" y, en este punto, ha apreciado que la reforma del artículo 135 de la Constitución va "en la buena dirección" para alcanzar la estabilidad presupuestaria y "favorece la credibilidad española".



En ese camino, el próximo 20 de noviembre "los españoles tienen que decidir, a la luz de las cosas que ya sabemos y tras ver cómo han gobernado unos y las formas de otros, entre el proyecto de renovación política, económica y social liderado por el PP y Mariano Rajoy o una segunda versión acartonada de lo que ha sido el peor gobierno de la democracia española. Esa va a ser la decisión".



Cospedal ha apuntado que, hasta el 20 de noviembre, "explicaremos cómo pensamos ayudar a los ciudadanos a salir de la crisis y les pediremos su confianza" porque "ya les hemos dicho que la necesitamos para las reformas" que se emprenderán con el objetivo de "crecer y recuperar el bienestar, garantizar unos servicios sociales dignos y crear empleo, que es la auténtica necesidad nacional".



"Estas reformas tendrán sus frutos, porque van a tener un buen suelo donde crecer y es el trabajo, talento e imaginación de la sociedad española que ha demostrado en muchas ocasiones que con un liderazgo claro y sabiendo su destino es la primera en dar ejemplo y hacer las cosas de manera envidiable".



La secretaria general del PP ha continuado al advertir de que desde el PP "no vamos a engañar a nadie: las reformas serán inmediatas, pero los efectos van a llevar su tiempo", porque "ya no valen los cuentos de los brotes verdes del PSOE, pero vamos a salir de la crisis, que nadie lo dude".



No obstante, para lograrlo "necesitaremos un tiempo prudencial, austeridad, confianza en nosotros mismos y un gran esfuerzo solidario de todos los españoles también" y, ante estas peticiones, durante la campaña "los españoles escucharán al PSOE tratando de subestimar los gravísimos problemas que tenemos en el país, para tratar de sacar réditos electorales, oiremos al PSOE decir que el desafío no requiere de un esfuerzo tan grande y harán demagogia como ya lo hacen con los planes de austeridad que el PP presenta donde gobierna".



"Dirán que para solucionar la catástrofe económica que han dejado no es necesario todo esto y faltarán a la verdad, pero los españoles tienen muy fresco en la memoria el recuerdo de los mayores recortes sociales que se han hecho en el país, con la congelación de las pensiones y la bajada del sueldo de los funcionarios, cuando nadie del PSOE llamaba a eso recortes sociales".



Por tanto, "hemos comprobado todos los españoles que la demagogia no crea ilusión ni empleo, al revés, crea mucho paro y lo que hace es dejar bien claro a los ciudadanos que con estas actuaciones no vamos a ninguna parte".



Por todo ello, el PP se ha marcado como primera obligación "decir la verdad a los españoles" y como principal reto cumplir dos objetivos: crear empleo y garantizar los servicios sociales, la Educación, Sanidad y políticas sociales.



Cospedal ha dicho que los esfuerzos que se realicen "tendrán su recompensa cuando consigamos que España genere las condiciones necesarias para crear riqueza y bienestar" y para recuperar esos cinco millones de empleos y acometer este reto "no es una opción, es una obligación, es lo que tenemos que hacer para salir de la crisis en la que estamos" porque "los esfuerzos de hoy son la recompensa del mañana" y entre todos los españoles "lo podemos conseguir".



Asimismo, ha apuntado que "los primeros en dar ejemplo, en apechugar", serán los gobernantes del PP, que estarán "en la primera línea de defensa de la sociedad del bienestar; y a más grande esfuerzo más rápido saldremos de la crisis y menos durará esa angustia y desesperanza" en la sociedad,



Como ejemplo, ha mencionado Aragón y Castilla La Mancha, donde los gobiernos ya se han puesto a trabajar presentando planes para garantizar unos servicios sociales que, "en todos los ayuntamientos y Comunidades, habían dejado al borde del colapso las administraciones del PSOE y sólo podremos garantizar la Educación, la Sanidad y los mejores servicios sociales y públicos de calidad si de verdad tenemos unas cuentas saneadas" en las administraciones.



Al respecto, ha comentado que el PP "prescindirá de lo prescindible" pero marcando una "línea roja" en la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, para distinguir dos categorías: "lo prescindible desaparecerá y lo que sea importante quizás se pospondrá, porque lo primero es lo primero y cumpliremos con nuestra palabra".



De esta forma, María Dolores de Cospedal ha pedido a los españoles su confianza para emprender el proyecto de renovación del PP, "con el concurso de todos" y para favorecer unas administraciones y gobiernos "ejemplares".