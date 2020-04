Coronavirus Valladolid: Última hora y desescalada del coronavirus en Castilla y León, en directo

En Castilla y León los datos que deja tras de sí el coronavirus son de 882 casos de contagio hospitalizados en planta, 191 enfermos en la UCI y se han dado ya 6.448 altas a enfermos que han superado el coronavirus desde el inicio de la pandemia. El dato más trágico es el de fallecidos por coronavirus que es de 1.736 personas que no han podido superar al Covid-19. Del número de fallecidos, 305 han perdido la vida solo en Valladolid, 6 en las últimas 24 horas.

Atentos al coronavirus en las residencias de mayores de Valladolid

Del número total de fallecidos en la comunidad de Castilla y León, 2.323 personas, un total de 1.228 fallecidos residían en una residencia de ancianos o piso tutelado de mayores. Esto supone un porcentaje del 52,8 por ciento, más de la mitad de los fallecidos. En las residencias de mayores de Valladolid, y en el resto de las provincias, se pone foco en los protocolos para atajar cuanto antes los contagios por coronavirus.

Comparecencia para explicar la evolución de coronavirus

La comparecencia, del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, tendrá lugar en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. Será desde Valladolid, vía telemática. En esta comisión, el consejero informará de los datos y situación provocada por la pandemia de coronavirus en la comunidad.

Reactivación de la economía en Valladolid

Más parados en Valladolid. La EPA de primer trimestre del año, aunque no recoge apenas las consecuencias del parón empresarial por el coronavirus, arroja unos datos preocupantes. Hay 5.300 parados más en Casilla y León, el 4,16 por ciento más que el anterior, hasta los 131.900, con una tasa de paro del 11,62 por ciento. En Valladolid, como en el resto de las provincias, se intenta reactivar la economía y se teme que el coronavirus deje datos más negativos que los reflejados hasta ahora en la EPA.

Multa en Valladolid a dos padres que paseaban con sus hijos

La pedagogía ha dado paso a las sanciones, tal como habían advertido las autoridades. Desde el domingo, en la desescalada de este confinamiento por coronavirus, se puede salir a dar un paseo de una hora con los niños menores de 14 años, pero cumpliendo la regla de los cuatro unos y sólo un progenitor o tutor del menos. En Valladolid, una pareja ha sido multada porque ambos acompañaban al niño en el paseo. Se enfrentan a una multa de 601 euros. Ha sucedido en Huerta del Rey, en Valladolid.

No se fían y no quieren salir del confinamiento por coronavirus

Algunas familias de Valladolid no lo ven claro y no quieren salir en esta desescalada del confinamiento por coronavirus. No creen tener todas las garantías sanitarias y no confían en dar un paseo con sus hijos con seguridad. Por este motivo, no están realizando el paseo diario que está permitido con los niños, menores de 14 años, durante estas semanas de estado de alarma por pandemia de coronavirus.

Fallece Manuel Iborra, maestro turronero, en Valladolid por coronavirus

Se había contagiado de coronavirus y estaba ingresado. Manuel Iborra Sánchez, tercera generación de maestros turroneros, muy querido en Valladolid, ha muerto al no poder superar los efectos del coronavirus. Tenía 87 años y falleció en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

No habrá Feria Taurina de San Pedro Regalado, en Valladolid

La situación de pandemia por coronavirus sigue echando el cierre a citas y eventos. En este caso se trata de la Feria Taurina de San Pedro Regalado, en Valladolid, que no se podrá celebrar por garantías sanitarias y preventivas del contagio por coronavirus. En estos festejos, previstos para mediados de mayo, la programación ofrecía corrida de toros el 10 de mayo, con Morante de la Puebla, Manzanares y Roca Rey, con toros de la ganadería de Jarandilla-Vegahermosa.