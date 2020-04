Coronavirus España: Noticias, datos y última hora de la desescalada, en directo

Gerardo Cuerva, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa CEPYME, habla en Onda Cero sobre los datos de la Encuesta de Población Activa, los peores desde 2013. "Estamos en una encuesta que no refleja la situación real. Hay que esperar a ese mes de abril" y sobre los ERTEs afirma que "no tiene sentido alguno. La situación real de las empresas no se levanta por Real Decreto. El ERTE no puede asociarse a una fecha si no lo que haremos será adulterar la medida".