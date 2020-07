Coronavirus Cataluña hoy: Rebrotes, Sant Jordi y última hora del jueves 23 de julio, en directo

El ministro de Sanidad sigue la evolución de la pandemia en Cataluña y los rebrotes de coronavirus. En Segriá, Figueres y Barcelona, la incidencia es alta y se intenta controlar la expansión del coronavirus con medidas de control de movimientos, seguridad e higiene. Sigue la última hora de Cataluña de hoy jueves 23 de julio y consulta los datos de rebrotes, contagios y muertes por coronavirus y las últimas noticias de Cataluña.

Datos del coronavirus en Cataluña

Los datos de la pandemia de coronavirus en Cataluña reflejan 70.317 casos positivos, 58 nuevos casos en las últimas 24 horas. Las personas hospitalizadas son 29.493 desde el inicio de la crisis sanitaria, 27 ingresos más en la última semana. Actualmente, dos en-fermos afectados por coronavirus permanecen en la UCI. Los fallecidos por la pandemia de coronavirus son 5.680. Sanidad ha reportado 2 nuevos fallecidos en su último balan-ce.

Concentración en la hostelería

La hostelería del Segriá valora las pérdidas por la pandemia de coronavirus y el rebrote que está viviendo en 2 millones de euros de pérdidas al día. El sector ultima una protesta en la plaza Sant Joan para exigir medidas de reactivación en la zona, paliar la crisis y pedir la ampliación de los ERTE.

Se retoma el Día del Libro

Se celebra el Día de Sant Jordi en 23 de julio. Una fecha desplazada como consecuencia del coronavirus. En Cataluña se suman las librerías y floristerías, aunque no lo harán en la calle como es habitual. La fiesta del libro y la rosa en Cataluña marcará la jornada.

Figueres se queda sin Sant Jordi

En Figueres, Girona, el Sant Jordi no es viable por la situación provocada por los rebrotes de coronavirus. Según las autoridades, no es posible, no es ético ni seguro en el contexto de pandemia de coronavirus y pico de contagios que se vive en esta zona.