Corinna reafirma su "respeto por las instituciones de España" en un comunicado

Corinna Zu Sayn-Wittgenstein ha publicado un comunicado aclarando que "siempre he actuado correctamente y pretendo continuar viviendo mi vida de forma tranquila, con independencia de los años de acoso constante y de los intentos de descrédito público que he padecido con un sinfín de información falsa".

Añade que "tengo enorme respeto por las instituciones de España, pero no puedo permitir ser utilizada en un conflicto que no me atañe".

Este miércoles Corinna había afirmado que el Rey Juan Carlos la usó como testaferro y que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo. Esto hecho se produjo en unas conversaciones con el comisario Juan Carlos Villarejo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga.