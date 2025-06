Un error termina con la influencer Patricia Fernández asistiendo a un acto de Casa Real: "¡Esa Patricia no era yo!"

La divulgadora Patricia Fernández, conocida por su actividad en redes sociales centrada en la Unión Europea y los derechos humanos, ha denunciado públicamente que no fue convocada al acto oficial del 40 aniversario del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, celebrado recientemente en el Palacio Real. En su lugar, según ha relatado, fue otra creadora de contenido con su mismo nombre quien recibió la invitación y asistió al evento.

"Fue otra persona en mi lugar que se llama como yo, pero no era yo y todo por una serie de errores", ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales. La comunicadora especializada en contenidos europeos señaló que el equívoco le fue confirmado por la organización del acto: "Mi sorpresa vino cuando me mandaron una captura que esta chica compartió y que ponía 'divulgadora de la UE y de los DDHH'. Me quedé tiesa".

Una asistencia legítima, según la otra Patricia Fernández

Tras difundirse la queja, la influencer de estilo de vida y decoración Patricia Fernández, conocida en Instagram como @patriwhitehouse, emitió un comunicado para aclarar su versión. En un story publicado en su cuenta, afirmó haber sido invitada de forma correcta: "La invitación estaba dirigida a mi correo y a mi nombre. Ante tal honor y tratándose de una invitación de tal envergadura, con mucho orgullo asistí".

En su defensa, también argumentó que presentó su DNI cotejado previamente por protocolo, y que el asiento asignado en el evento incluía su segundo apellido. "Soy influencer, con 3 millones de seguidores en redes sociales y divulgadora. He creado contenido para Europa sobre sostenibilidad y además nací en el año 1985, el mismo en el que se firmó el Tratado de Adhesión", añadió.

El papel de la organización, en el centro de la controversia

Ambas mujeres comparten el mismo nombre, pero desarrollan actividades profesionales distintas. Mientras que una se especializa en divulgación institucional sobre la UE y derechos humanos, la otra se dedica a contenidos de decoración, estilo de vida y bienestar. Según el relato de la primera, el error se produjo en la gestión de invitaciones, probablemente derivado de una confusión por el nombre y una revisión insuficiente de perfiles.

"Estas horas han sido para mí de gran confusión", reconocía la divulgadora tras confirmar con la organización lo ocurrido. La Casa Real, según su testimonio, le habría confirmado que la invitación fue enviada por error.

Una visibilidad inesperada

El incidente ha generado una importante repercusión en redes sociales. Mientras la divulgadora recibió numerosos mensajes cuestionando su ausencia, la influencer vio cómo su presencia en el acto fue objeto de críticas por parte de quienes consideraban que no le correspondía estar allí.

"Jamás se me ocurriría aprovecharme de nadie ni estar en un sitio donde no me corresponde", zanjó la influencer. Además, añadió que la Casa Real le había reiterado que su asistencia fue legítima: "Me comunicaron que mi invitación era correcta y que estuvieron encantados de recibirme".

