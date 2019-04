Las contradicciones de Sánchez e Iglesias tras las elecciones

"El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y sobre todo la desigualdad" son con estas palabras con las que contestó Pedro Sánchez a la directora general de informativos de Antena 3, Gloria Lomana, cuando le preguntó si pactaría o no con Podemos.

Pero lo cierto es que, tras las elecciones municipales, Podemos se puso al frente de importantes ayuntamientos gracias al PSOE, algo que tantas veces negó el secretario general del partido: "Ni PP ni Podemos. No pactaré con el populismo". "Un populismo que está usando la crisis como gran coartada para entregarse al extremismo económico, político e ideológico", aseguraba Pedro Sánchez.

Iglesias: "No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera"

Con la misma contundencia, Pablo Iglesias aseguraba que nunca formaría parte de un Gobierno que no presidiera Podemos: "No, no estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera".

Pero excatamente eso es lo que le ofreció este vienes a Pedro Sánchez: "Puede ser razonable que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, del mismo modo estamos convencidos que el Partido Socialista entenderá que sean razonables, que en este caso yo ocupe la vicepresidencia".

El socialista, a pesar de la forma por la que se enteró, le dio las gracias: "Le agradezco a Pablo Iglesias la oferta que ha hecho" y recogió ese guante: "Los votantes de Podemos y los votantes socialistas no entenderían que no nos entendieramos Pablo Iglesias y yo".

Los planes de las dos formaciones se trastocan cuando Rajoy anuncia que declina ir primero a la investidura, pero que no renuncia a ello. El PSOE tarda más de hora y media en reaccionar. Lo hace el número dos del PSOE, César Luena, y dice que no han entendido qué ha decidido Rajoy: "No tenemos claro todavía qué es lo que ha hecho Rajoy". Y considera que la maniobra es "más propia de un trilero que de un presidente en funciones de España".