La conseller Salomé Pradas ya había oído hablar de las alertas a móviles en la reunión del CECOPI el día de la Dana

Ni el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ni su consejera responsable de la gestión de emergencias, Salomé Pradas, lo tienen fácil ante la situación de la DANA diez días después. Las versiones van cambiando con el paso del tiempo y algunas no se entiende, sobre todo la de esta última.

Según la propia Pradas, ella afirma que no es conocedora de la existencia de un sistema de alarmas de emergencias. Sin embargo, su cargo precisamente ese, ser responsable de las emergencias que en la Comunidad Valenciana surgen. "A las ocho de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Ribera y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa", explicó la consejera este jueves.

En esas declaraciones añade que es en ese momento "cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina Es-Alert que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar, pero cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar Es-Alert".

Las versiones de Pradas

Como recoge la declaración de Pradas arriba del texto, la ministra Ribera no le ofrece el despliegue de la UME con motivo de lo ocurrido. Sin embargo, según la propia Ribera asegura que llama hasta en cuatro ocasiones.

Este viernes se ha conocido que el 30 de octubre al mediodía, ante su equipo y en privado, la consejera contó justo lo contrario: "La UME. Que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí". Pero no se desplaza hasta las 17:00 horas de la tarde, cuando Utiel se inundaba.

"A las ocho de la tarde (...) ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina Es-Alert", dice en otra de sus versiones y que la convierte en una contradicción, ya que lo que dice este jueves no tiene nada que ver con lo que dice en un audio publicado este viernes en la 'cadena SER'. En él se escucha a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, decir: "¿Los mensajes les llegan?; al técnico: "¿Me permite consellera?"; y a la propia Pradas afirmar: "Sí, sí".

Ante las preguntas de los medios sobre qué tiene que decir sobre el sistema de alertas, la consejera comunica que "ayer ya hice declaraciones", pero la incógnita sigue en el aire. ¿Conocía o no el sistema Es-Alert?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com