Ribera necesitó cuatro llamadas para contactar con Mazón al inicio de la DANA

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado las dificultades que enfrentó para contactar con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al inicio de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y otras zonas de España. Ribera ha asegurado en una entrevista que la tarde del 29 de octubre intentó localizar a Mazón en cuatro ocasiones antes de conseguir comunicarse brevemente con él.

Según sus palabras, fue informada por el secretario de Estado de que "la situación era muy crítica", por lo que trató de hablar con Mazón de inmediato para ofrecer su ayuda. Tras llamarlo varias veces, el contacto se produjo, aunque la conversación fue breve y Mazón no volvió a llamar como había prometido, según Ribera.

Defensa ante las críticas

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han difundido la agenda de Ribera del 29 de octubre para reforzar la respuesta ante las críticas del Partido Popular (PP), que ha acusado a la ministra de "ausencia" en los primeros días de la emergencia. Fuentes del Ministerio han afirmado que Ribera estuvo "trabajando y localizable" desde Bruselas, donde se encontraba cumpliendo compromisos como vicepresidenta ejecutiva y comisaria. La vicepresidenta, añaden estas fuentes, también mantuvo contacto con otros ministerios y asistió telemáticamente al comité de crisis en Moncloa la misma noche del 29 de octubre.

El Ministerio ha destacado que Ribera publicó mensajes en la red social 'X' el día de la DANA, alertando sobre las condiciones meteorológicas y pidiendo precaución a la población ante las alertas de la AEMET. Además, tras intentar contactar en varias ocasiones con Mazón y no recibir respuesta, finalmente logró hablar con él a través del móvil de su jefe de Gabinete. En esa breve conversación, Ribera mostró su disposición para ayudar y expresó su preocupación por la situación. Según fuentes del Ministerio, Mazón se disculpó y concluyó rápidamente la llamada, prometiendo volver a llamar, algo que no llegó a ocurrir.

La agenda de la vicepresidenta incluye actividades en Bruselas, donde participó en reuniones con parlamentarios europeos y con otros organismos europeos. Además, han informado que Ribera adelantó su regreso a España, tomando el primer vuelo disponible la mañana del 30 de octubre para atender la crisis. Ese mismo día, se reunió con su equipo en el Ministerio y asistió a una segunda reunión del comité de crisis en Moncloa. Posteriormente, visitó la sede de la AEMET en Madrid para seguir de cerca la evolución de la DANA.

Críticas del PP

El Partido Popular, por su parte, ha continuado con sus críticas hacia Ribera. La portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, desmintió haber tenido una conversación con Ribera el 29 de octubre en Bruselas, afirmando que solo intercambiaron un saludo rápido en un cruce fortuito en el Parlamento Europeo. Montserrat ha acusado a Ribera de "mentir" en cuanto a su relato de los hechos, sugiriendo que su versión podría ser imprecisa en otros aspectos.

Asimismo, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha insistido en que Ribera estuvo "ausente" al inicio de la DANA y ha lamentado que la ministra no haya comparecido en el Congreso para dar explicaciones. Tellado ha subrayado que Ribera, en su rol como responsable en temas hidrológicos y en la supervisión de organismos como la AEMET, debería haber respondido ante la ciudadanía. En sus declaraciones, ha criticado que la ministra dé prioridad a sus compromisos europeos sobre su gestión en España, y ha expresado que el país "no merece una ministra que no cumpla con sus obligaciones".

