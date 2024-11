La consejera de Emergencias de Valencia asegura que desconocía las alertas del móvil: "No está en nuestros planes autonómicos"

Se ha cumplido una semana, concretamente nueve días, del paso de la DANA, el cual provocó que un total de 78 municipios repartidos entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía sufrieran sus consecuencias. El paso del tiempo muestra a los miles de voluntarios que se han acercado hasta las zonas afectadas para ayudar a recuperarse lo antes posible. Unas ayudas que también llegan por los operarios de la UME, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Emergencias y Bomberos de distintos puntos de España. Sin embargo, en lo que a la política respecta, la pelota sigue botando de tejado en tejado.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se defiende y desmiente las informaciones que se han publicado sobre él en el momento en el que los municipios estaban siendo inundados por el paso del agua. Ahora, su consejera responsable de la gestión de emergencias asegura que no es conocedora de que exista un sistema de alertas a los teléfonos móviles.

"A las ocho de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Ribera y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa", explica Salomé Pradas. "Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina Es-Alert que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité Nacional de Protección Civil por aprobar, pero cuando nos dan esas informaciones, insisto, las únicas verbales en cuanto a la presa de Forata, cuando decidimos activar Es-Alert", añade.

¿Qué es Es-Alert?

El sistema de alerta que llegó a los teléfonos de los valencianos el pasado 29 de octubre se trata del sistema de alarmas ES-Alert. Es un sistema de alertas de emergencias para el móvil con el que el gobierno español tiene a su disposición la posibilidad de enviar avisos a los dispositivos sin que tengas que depender de tu móvil. Una tecnología que permite alertar de forma rápida y a gran escala a todos los ciudadanos del país o una región concreta.

Tres niveles de alerta

Es-Alert cuenta con tres niveles de alerta:

Nivel 1: para situaciones de alerta inminente.

para situaciones de alerta inminente. Nivel 2: enumera consejos sobre qué hacer frente a situaciones de riesgo.

enumera consejos sobre qué hacer frente a situaciones de riesgo. Nivel 3: para buscar ayuda ciudadana en casos como el rapto de menores.

¿Cómo funciona?

Este sistema utiliza Cell Broadcast, una tecnología que permite a Protección Civil utilizar emisiones de radio que hacen llegar mensajes a los móviles de los usuarios de una zona concreta. Es decir, las alertas son enviadas por radio a todos los móviles que se encuentran al alcance de las antenas que los emiten.

Cuando el aviso se envía, los dispositivos proyectan un pitido agudo acompañado de un texto que aparece en la pantalla del móvil donde se informa de lo que está pasando.

