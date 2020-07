El Gobierno estudia fijar distintos objetivos de déficit a las autonomías

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que se va a estudiar si se fija un objetivo de déficit distinto para cada autonomía y ha destacado que si Bruselas flexibiliza la meta para España la intención es compartir con las comunidades la nueva senda.

Al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se ha reunido con los consejeros del ramo de las diecisiete comunidades autónomas, Montoro ha destacado que la intención del Gobierno "es conocer si se debe permanecer en un objetivo de déficit único común para todas las comunidades o no".

Tras recordar que se ha cerrado el año 2012 con una "amplísima diferencia" en los déficit de las distintas comunidades, "se ha abierto un abanico" muy grande, que "hay que entender como ocasión para otra forma de establecer el objetivo de déficit público", sin prejuzgar, ha añadido, "ningún resultado".

En el transcurso de la rueda de prensa, Montoro ha advertido de que el Gobierno no va a premiar a las autonomías más cumplidoras, ya que la mera reducción del déficit es un "premio" en sí mismo que revierte en mayor confianza y mejor gestión de la región. Montoro ha explicado que en la reunión se han creado tres grupos de trabajo, con la práctica unanimidad de todas las autonomías, a excepción del País Vasco y Navarra, que se han abstenido, al contar con una fiscalidad propia.

Además del que se encargará de estudiar posibles objetivos distintos de déficit, se ha creado otro que se ocupará de hacer balance del funcionamiento actual del sistema de financiación y un tercero que se centrará en analizar la reforma de la administración y reducir trabas y evitar duplicidades. El grupo encargado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, ha dicho el ministro, "irá muy rápido" porque son necesarios cuanto antes "criterios para establecer objetivos de déficit".

En todo caso, hasta que Bruselas no fije un nuevo objetivo de déficit general para España, algo que Montoro ha reconocido no saber cuándo ocurrirá, no se podrá trasladar a las autonomías. A la pregunta sobre qué le parecía la petición de Cataluña para que un tercio de la previsible relajación del objetivo de déficit para España por Bruselas se traslade a las autonomías, Montoro ha dicho que se reservaba la valoración para cuando tenga "los criterios formales de todos".

Sobre si existe la posibilidad de poner a las comunidades autónomas "más cumplidoras" un objetivo de déficit incluso más alto que el que han logrado, el ministro ha dicho que le resultaría "extraño" y aunque hay que "estudiar todas las posibilidades" no se debe "retroceder en la meta". Con relación a los resultados logrados en 2012 por las comunidades autónomas relativos a los objetivos de déficit, Montoro ha dicho que su obligación era "poner en valor" la media de las comunidades autónomas, ya que todas han reducido su déficit, aunque ha precisado que "unas han hecho un esfuerzo mayor que otras" y "aquí no hay nadie que no haya hecho nada". En este sentido, ha comentado que antes del 2012 "nadie pronosticaba" el logro del 1,7 por ciento con el que ha cerrado el año.