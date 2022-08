El Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid critica que Sánchez pida cumplir la Ley cuando "premia con el indulto" a los independentistas

El consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha cargado contra Pedro Sánchez en el enfrentamiento que ambas administraciones tienen con respecto al Plan de Ahorro Energético.

López ha asegurado que el presidente del Gobierno tiene "mucha cara" al decir que "la Ley en España se cumple" mientras a los "independentistas en Cataluña se les premio con el indulto".

Estas declaraciones responden a las palabras de Sánchez el martes, desde Palma de Mallorca, en las que aseguraba, tras ser preguntado por la negativa de Isabel Díaz Ayuso a cumplir con las medidas anunciadas por el Consejo de Ministros, que en España se cumple la Ley.

"Esto es un Real Decreto Ley y se tiene que cumplir", explicaba Pedro Sánchez. "Hago un llamamiento a todos los partidos políticos para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario".

Estas valoraciones, que no han pasado desapercibidas, no han sentado nada bien en la Comunidad de Madrid, donde mantienen el 'no' a adoptar algunas de las medidas que recoge este Plan de Ahorro Energético tras la petición de Bruselas.

El consejero, en su cuenta oficial de Twitter, se expresaba así: "Hay que tener mucha cara para decir en Madrid eso de : "la Ley en España se cumple", mientras a los independentistas en Cataluña, no sólo se les permite su incumplimiento reiterado, sino que además se les premia con el indulto tras ser condenados por el Supremo".

"Madrid no se apaga"

Tras el anuncio de Teresa Ribera, la presidenta madrileña del PP, Isabel Díaz Ayuso, reaccionaba y aseguraba que en Madrid no acatarían las limitaciones. Estas, a su juicio, "generan inseguridad, espantan el turismo y el consumo y provocan oscuridad, pobreza y tristeza".

El Gobierno había anunciado horas antes el apagado a las 22:00 horas de edificios pertenecientes a la Administración pública, de escaparates en comercios o monumentos históricos de todo la geografía española.