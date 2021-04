La Comunidad de Madrid pide eliminar los límites de edad para la vacuna de AstraZeneca

Madrid quiere eliminar los límites de edad para inocular la vacuna de AstraZeneca. Así lo ha comunicado Enrique Ossorio, portavoz de la Comunidad de Madrid, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que lo van a solicitar al Consejo Interterritorial de Salud.

"Nuestra posición en el Consejo Interterritorial de Salud es eliminar los límites de edad con la vacuna de AstraZeneca. Si no se atiende esta petición, plantearemos que voluntariamente los menores de 60 años puedan decidir vacunarse con AstraZeneca. Estudiaremos desde la Comunidad de Madrid que la segunda dosis de la vacuna sea más tarde tras la primera. Ahora son 21 días. Se puede alargar, ha indicado Ossorio.

Respecto al estado de alarma, que Pedro Sánchez ha anunciado que no se renovará más allá del 9 de mayo, Ossorio ha explicado que las decisiones que tome cada comunidad autónoma a partir de esa fecha quedarán en manos de los jueces.

"Es un Gobierno perezoso. En un año no han hecho una ley. El 9 de mayo nos vamos a encontrar que las comunidades autónomas tomaremos decisiones que nos indican nuestras autoridades sanitarias. Pero el problema es que un juez tendrá que decidir si la medida es proporcional y no atenta contra los derechos constitucionales que tenemos. ¿No ha tenido suficientes problemas España? ¿Por qué no han hecho una ley para pandemias?", se ha preguntado Ossorio.