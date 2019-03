El comunicado de ETA provoca el rechazo de Gobierno y partidos

Pendientes de una respuesta oficial del Gobierno al comunicado de ETA, algunas fuentes aseguran que le ha parecido "insuficiente".



La banda terrorista no habla en ningún momento de "abandono de las armas" y el propio Presidente Zapatero, se muestra escéptico con respecto a sus intenciones.



El Ministro del Interior estuvo todo el domingo reunido con su equipo estudiando el comunicado, aunque en esta legislatura, el Gobierno siempre se ha mostrado tajante: En varias ocasiones advirtió que la única alternativa para la banda terrorista es la deposición de las armas "permanente y verificable".



Para el PSOE, cualquier otro gesto por parte de ETA debe ser tomado con desconfianza.



En el Partido Popular tampoco se creen los anuncios de ETA de no llevar a cabo acciones armadas y exigen también el "abondono definitivo de las armas".



El Gobierno Vasco también ha calificado de "insuficiente" el anuncio hecho por la banda. Rodolfo Ares, consejero de Interior, ha insistido en que no hay que dejarse engañar por este comunicado, que es "ambiguo y fraudulento".



Este lunes será valorado también por el lehendakari, Patxi López, y por el PNV.