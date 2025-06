Alberto Núñez Feijóo, tras las disculpas de Pedro Sánchez: "El problema es el presidente, que no vaya de víctima"

Durísimo discurso de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno pidiera disculpas por toda la información sobre Santos Cerdán que ha dado a conocer el informe de la UCO difundido este jueves.

"El problema es el presidente, que no vaya de víctima", asegurado nada más comenzar su comparecencia, para añadir "que no se quite responsabilidad porque la tiene toda". El líder del PP ha insistido que no es creíble que "el Sánchez que todo lo controla en el Gobierno no se enterara de nada" y le ha pedido al presidente del Gobierno "que deje de reírse de los españoles".

Respecto a la auditoría que ha anunciado Pedro Sánchez, ha ironizado: "La auditoría ya se la está haciendo el Supremo y la UCO". "Es imposible que el secretario general no supiera que hiciera su primer número 2, Ábalos, y su siguiente número 2, Santos Cerdán", precisó.

Mensaje para los socios del Gobierno

El líder del PP hizo hincapié en que esta situación le "repugna": "Me hago cargo del estupor con el que los españoles ven lo que está pasando. Como ciudadano, siento la misma vergüenza que la mayoría de los españoles. Y como político más. No he dedicado mi vida al servicio publico para que la corrupción nos desprestigie".

"El señor Sánchez tiene que dimitir ya, ni siquiera se merece las semanas necesarias para que se produzca una moción de censura", zanjó.

Feijóo lanzó también un mensaje a los socios de Sánchez, a quienes pidió una "reflexión" porque si siguen con Sánchez en "su huida hacia ningún sitio" se convertirán en "cómplices del mayor aluvión de corrupción". No obstante, descartó presentar una moción de censura en este momento porque no le va a dar "un balón de oxígeno": "No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al señor Sánchez como presidente"

El demoledor informe de la UCO

Todo esto se produce después del terremoto político en España tras la difusión del informe de la UCO que señala al hasta ahora secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como responsable del reparto de mordidas entre Koldo y Ábalos a cambio de concesiones públicas.

Tres horas después de conocerse los detalles de la investigación de la UCO, el señalado presentaba su dimisión de todos los cargos y reiteraba su inocencia. Y casi de inmediato, Pedro Sánchez comparecía como secretario general del PSOE desde Ferraz para dar explicaciones. Una rueda de prensa 44 días después de la última vez en la que los medios pudieron preguntarle.

El presidente del Gobierno repetía varias veces sus disculpas por haber confiado en Santos Cerdán, una de las personas que más cerca ha estado de su gestión y que incluso encabezó la representación del Gobierno en las negociaciones con Junts para la investidura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com