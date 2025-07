Sánchez se reunirá con Puigdemont y espera convencerle de que apoye los Presupuestos Generales del Estado

El presidente del Gobierno anuncia que se reunirá con Carles Puigdemont (Junts) para hablar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entre otros asuntos. El jefe del Gobierno buscará convencer a todos los partidos políticos para que apoyen los presupuestos. El socialista espera de esta reunión que el líder de Junts respalde los presupuestos para 2026.

Durante la rueda de prensa para hacer balance del curso político, Pedro Sánchez ha confirmado que se reunirá "con todos los interlocutores" tras ser preguntado sobre un posible encuentro con el expresidente catalán, que continúa huido de la Justicia. "Me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", ha expresado.

El anuncio no ha pillado del todo por sorpresa, pues ya en diciembre manifestó su predisposición a verse con Puigdemont y aseguró que no condicionaba ese encuentro a que éste fuera previamente amnistiado. "Este es un país que mira hacia adelante al año 2027, no al año 2017", añade afirmando que la ley de amnistía es para "superar" la situación que se vivió durante el proceso independentista de 2017.

De momento, la fecha concreta y el lugar se desconocen. Es más, fuentes del Gobierno aclaran que, por ahora, no está en la agenda del presidente. El expresidente catalán se encuentra fugado de la justicia y sobre él pesa una orden de detención. Este domingo, JxCat celebraba un acto en el sur de Francia para celebrar el quinto aniversario como partido político. Hasta allí viajó Puigdemont para reivindicar que Junts per Catalunya es un partido que "incomoda" y "molesta" a los populismos

Sánchez presentará los PGE de 2026

El presidente del Gobierno asegura que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que negociará con todos su aprobación. "El Gobierno de España presentará los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026" y defiende que serán "mejores desde el punto de vista social".

Sánchez afirma que trabajará "con todos los grupos parlamentarios para persuadirles de que son unos buenos presupuestos para hacer frente a los desafíos que tiene España por delante". "Además de los PGE, tenemos una herramienta fantástica para la transformación, el crecimiento económico, la creación de empleo y la modernización de nuestro país que son los fondos europeos", ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com