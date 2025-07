Sexo, poder y dinero en los audios incautados a Koldo: "Te vas a agachar para que se vean los pechos, o el culo"

La UCO requisó material durante el registro de la casa de Koldo García, el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Son alrededor de 22.000 archivos de audio a los que tiene acceso Antena 3 Noticias. En ellos, los personajes de la trama quedan "retratados".

Un gran parte de los audios incautados a Koldo tienen como grandes protagonistas al poder, dinero y sexo. "Yo te voy a dar 500 en mano, ¿vale? Que eso es el piso", dice en una conversación un conocido de Koldo.

"Si os tiro un billete de 500 y te agachas delante mía", el exasesor de Abalos tenía en su móvil numerosas conversaciones subidas de tono. "Te vas a agachar un poco para delante para que se vean los pechos, o el culo", dice. En otra, una mujer recomienda chicas: "A ver, al Paco no le sirve porque ninfómana no es... Que se conforme con la canija, con la Maite". También hay amenazas. "Vas a ir, porque como no vayas te mato".

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, rechaza el contenido de los audios de Koldo "desde la ética pública". "El Partido Socialista ha sacado un comunicado y en ese comunicado condena este tipo de actuaciones, que desde la ética pública y como Gobierno de Navarra rechazamos y condenamos". Así, el PSN expresó este domingo su rechazado a las prácticas de espionaje y las "actitudes atentatorias contra las mujeres" que se revelan.

También el presidente murciano, Fernando López Miras, califica de "tremendos" los audios de Koldo García que están saliendo a la luz. "La capacidad para sorprendernos no cesa, audio tras audio. Ya no por la corrupción que desprenden, sino por la falta de moral, de ética, de cualquier principio con el que debe regirse una persona", manifiesta Miras.

Más audios de Koldo

En los más de 22.000 audios se revela que Koldo García usó a colaboradores para espiar a dirigentes del PSOE y también sobre mujeres y la ropa que debían llevar a las citas.

"Si es con una camisa con botones lo que hay que hacer es llevar el de tirantes, poner el pecho hacia el borde, abrir los botones, o uno... o la de lino que es transparente totalmente y que se vea el pezón por delante y buscar posiciones sin querer, cualquier posición que pueda venir bien para que se pueda ver la teta o se pueda ver culo o se pueda ver el dinero...", se escucha en otro de los audios de índole sexual sobre la vestimenta que tenía que llevar la mujer a una cita.

