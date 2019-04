¿Cómo se financian los partidos para la campaña electoral del 28 de abril?

El partido de Santiago Abascal está en busca de donaciones para la campaña electoral del 28 de abril. En 24 horas ha recaudado casi 150.000 euros, y espera conseguir un millón de euros.

¿De dónde reciben dinero los partidos políticos?

Ingresan dinero tanto por financiación pública, en función de resultados electorales, como de fuentes privadas; cuotas de afiliados, créditos bancarios o donaciones.

¿Cómo se abonan las donaciones privadas?

Siempre en cuentas bancarias y con los donantes identificados. Todas se comunican al Tribunal de Cuentas, que analiza sólo las finanzas de los partidos que obtienen representación en las elecciones. No pueden donar las personas con contratos en el sector público.

¿Hay límites a las donaciones?

Sí. Una persona puede donar un máximo de 50.000 euros al año. Cualquier donación que supere los 25.000 euros anuales o de bienes inmuebles debe comunicarse al Tribunal de Cuentas. No se puede recibir donaciones anónimas, de empresas o de gobiernos o empresas públicas extranjeras.

¿Pueden los partidos políticos recibir un trato diferenciado de los bancos?

No. No pueden recibir créditos con intereses más bajos que el precio de mercado. Los bancos no pueden perdonar deudas de partidos.

¿Pueden recaudar dinero por crowdfunding o micromecenazgos?

Sí, en las mismas condiciones que las donaciones normales y con el nombre del donante. Esta vía fue utilizada por Podemos en 2014 y por Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017.