El comisario Villarejo presenta una denuncia contra González tras acusarle de chantaje

El comisario de Policía Nacional José Manuel Villarejo ha denunciado al presidente madrileño, Ignacio González, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por las manifestaciones que hizo sobre su ático de Estepona, en las que acusó al mando policial de extorsión.

Según han informado fuentes judiciales, el citado comisario ha registrado el documento, que no pueden concretar si es una denuncia o una querella, en el Registro de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM.

Mañana, la Secretaría de dicha Sala decidirá sobre si es competente para investigar los hechos o, por el contrario, es competencia del Tribunal Supremo, al tratarse de una denuncia o querella contra un presidente regional.

El presidente de la Comunidad de Madrid aseguró que ha sufrido un intento de "extorsión" policial para que retire las denuncias por la investigación sobre el ático que posee en la localidad malagueña de Estepona.

González, en una rueda de prensa convocada de urgencia, desmintió la información que publicaba El Mundo, según la cual mantuvo una reunión, en noviembre de 2011, con varios mandos policiales para pedirles que no transcendiera que era el inquilino de un ático adquirido por un testaferro a través de una sociedad creada 'ad hoc' y radicada en un paraíso fiscal. El presidente madrileño confirmó que se reunió con los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, pero matizó que no fue un encuentro formal.

Según su versión, los comisarios, con quienes tomó un café en compañía de cuatro colaboradores, le informaron de que se habían iniciado actuaciones policiales sobre su ático y de que, si les facilitaba algún recibo del alquiler, se podía evitar que esas "actuaciones policiales" salieran a la luz, lo que González calificó de "chantaje" para tratar de encubrir una actuación policial ilegal.

El PP se remite a los tribunales en la polémica sobre la denuncia de González

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha eludido entrar a comentar la supuesta extorsión policial denunciada ayer por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y se ha remitido a lo que puedan decidir los jueces en la investigación abierta en los tribunales

En la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Hernando ha recordado que el propio González ya dio las explicaciones oportunas y, por ello, se ha remitido también a lo que pueda decir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la semana que viene en la sesión de control en el Congreso.

"La próxima semana hay control, y si le quieren preguntar, contestará", ha asegurado Hernando, que cree que la persona más indicada para defender la honorabilidad de González es el propio presidente madrileño.

Preguntado sobre si el PP respalda esa acusación tan grave contra la Policía, Hernando ha recordado que la denuncia de González no es contra la institución en su conjunto sino contra dos agentes concretos. "Nuestra confianza en la Policía como cuerpo es total, lo que no quiere decir que alguno no pueda equivocarse", ha insistido.