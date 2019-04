Feijóo explica que el sistema de financiación no puede ser "moneda de cambio para acallar problemas identitarios"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzar en el nuevo modelo de financiación autonómica y que la negociación del sistema no sirva para acallar "problemas identitarios" de algunas autonomías.

Feijóo ha trasladado esta petición a Sánchez en la reunión que durante más de dos horas han mantenido en el Palacio de la Moncloa en el marco de la serie de entrevistas que ha iniciado el presidente del Gobierno con los máximos responsables autonómicos. Tras garantizar el compromiso de Galicia con la unidad y la estabilidad de España, el presidente de la Xunta ha advertido a Sánchez de que la reforma del sistema de financiación autonómica no se puede guardar de forma indefinida "en un cajón" ni puede ser "moneda de cambio para acallar problemas identitarios" de algunas comunidades, en referencia a Cataluña.

En ese sentido, según ha informado en una comparecencia ante los periodistas, ha pedido que no se repita el error de negociar de forma bilateral el modelo con una sola autonomía. No obstante, Sánchez, quien ya había asegurado que no será posible aprobar un nuevo modelo de financiación en la actual legislatura, ha comentado a Feijóo, según el presidente gallego, que "el calendario es el que es".

En ese sentido, el presidente del Gobierno ha insistido en que no está el asunto lo suficientemente maduro como para cerrar el nuevo sistema, y Feijóo le ha reiterado que es una cuestión que no puede prorrogarse de forma indefinida.

Sánchez, que celebra con este su tercer encuentro con presidentes autonómicos desde su llegada al Gobierno, ha recibido a Feijóo en la puerta de acceso al edificio del Consejo de Ministros del complejo de la Moncloa, con un apretón de manos y el posado tradicional de foto ante los informadores gráficos.

Tras el saludo, Sánchez y Feijóo han pasado al interior y han posado de nuevo para los fotógrafos en el salón habitual de visitas, flanqueados las banderas española y gallega.

Sánchez ha escrito un mensaje en la redes sociales sobre su encuentro con el presidente de la Xunta, empleando el gallego. El líder del Ejecutivo sigue de esta manera la tradición que inició tras la reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un gesto de acercamiento del Gobierno hacia las comunidades bilingües.

"Primer encuentro con Feijóo en el que abordaremos la situación de los afectados en la explosión de Tui, y de las demandas de esta comunidad tanto en infraestructuras como de cara al Xacobeo 2021", ha tuiteado la cuenta del presidente del Gobierno, en un mensaje publicado en castellano y en gallego.

El mensaje en castellano viene acompañado de una fotografía de ambos en la recepción en La Moncloa estrechándose la mano, mientras que en el mensaje en gallego se les puede ver departiendo momentos después del saludo inicial.