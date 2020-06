Colau elogia en Twitter a Iglesias tras tacharle en su libro de "arrogante"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado a los dirigentes de Podemos Pablo Iglesias e Íñigo Errejón de "compañeros valientes con los que nos quedan muchas alegrías por conquistar". Colau ha matizado así las opiniones que expresa en el libro 'Ada, la rebelión democrática', donde reprocha a Podemos y a Pablo Iglesias su "arrogancia", subraya sus diferencias con Podemos y remarca su intención de ser lo más autónoma posible de la formación de Iglesias.

Colau ha publicado dos tuits en los que afirma que "Podemos es la mejor noticia en la política institucional de las últimas décadas, el mejor aliado del cambio". Y prosigue: "Pablo Iglesias e Íñigo Errejón son dos compañeros valientes con los que nos quedan muchas alegrías por conquistar. Le pese a quien le pese".

"Hay un cierto estilo de Pablo Iglesias y el núcleo impulsor de Podemos con el que no conectamos. Me hacen sentir más catalana que nunca. Es una diferencia de estilo, personal y política. Barcelona en Comú no es Podemos. No lo ha sido nunca", dice en el libro la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que cuestiona de Iglesias su "arrogancia, la forma de expresarse". En "Ada, la rebelión democrática", del periodista Joan Serra. Colau subraya sus diferencias con Podemos y remarca su intención de ser lo más autónoma posible de la formación de Iglesias, con la que está coaligada a través de Barcelona en Comú.