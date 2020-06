De los Cobos no envió refuerzos solicitados por los Mossos por "desconfianza"

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el dispositivo policial contra el 1-O, admitió ante el juez Pablo Llarena que, "por desconfianza", solo enviaron refuerzos a 12 de los 233 centros de votación solicitados por los Mossos d'Esquadra, cuyo dispositivo tacha de "estafa".

En su declaración ante el Tribunal Supremo del pasado 1 de febrero, el coronel reconoce que recibió un correo electrónico a las 08.53 horas -antes de la apertura de los colegios- de Ferrán López, en aquellos días número dos de los Mossos, en el que le pedía refuerzos de los cuerpos de seguridad del Estado para intervenir en 233 centros de votación.

Preguntado sobre si atendió esa petición, señala: "Lo atendimos en la medida en que lo podíamos atender (...) pero a esas horas en las que ya habíamos dado la instrucción de intervención directa de las fuerzas de seguridad del Estado por haber concluido claramente que la actuación de los Mossos distaba mucho de lo que se había ordenado por la magistrada, decidimos tener en cuenta esos apoyos pero que no condicionaran nuestra actuación aquella mañana".

Y añade que de las 113 actuaciones que desarrollaron la Policía Nacional y la Guardia Civil a lo largo de todo el día, solo 12 coincidieron con locales que figuraban en ese listado de López. Al respecto, De los Cobos explica "los requisitos para la relación de confianza en la que debía sustentarse la colaboración y los apoyos mutuos habían desaparecido ya a esas horas de la mañana". Preguntado de nuevo sobre si se estimó que no era necesario enviar refuerzos a esos otros 221 colegios, el coronel niega que fuera así y acto seguido carga contra la falta de colaboración con los Mossos en esos mismos colegios.

"La actuación de esos Mossos que teóricamente estaban siendo apoyados (en esos 12 colegios) no fue precisamente de colaboración con quienes iban a apoyarles, por tanto obviamos esa solicitud y actuamos según criterios propios", señala el coronel. Y sobre este asunto afirma que "solo hubo un caso de las 113 actuaciones en los que la patrulla de los Mossos prestó auxilio a la Policía Nacional y la Guardia Civil". A lo largo de su declaración, De los Cobos insiste en varias ocasiones en que desde primera hora de la mañana, ya había constatado la falta de colaboración con los Mossos.

"En la mañana del día 1, después de llevar uno cuantos días trabajando en esto, tenemos constatación, a partir de las 8 de la mañana prácticamente, de que no hay un mismo propósito en la actuación de los Mossos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que mantener los mecanismos de coordinación no solo no ayuda, sino que puede ser perjudicial", explica el coronel. De los Cobos admite también que "por supuesto, existía cierta desconfianza" respecto de la actuación de ese cuerpo policial y que ese era el motivo por el cual en las reuniones de coordinación una pregunta reiterada era: '¿Qué vais a hacer?'. "La respuesta era: 'No tengáis ninguna duda de que nosotros vamos a cumplir con el mandato recibido y vamos a cerrar los colegios e impedir el referéndum'", añade el coordinador del 1-O.

En un momento de su declaración, califica el dispositivo de los Mossos de "estafa" y afirma que el informe de los mossos que indicaba que evitaron la votación en 99 colegios, es mentira. "Lo que pretendían con eso era tratar de aparentar ante la autoridad judicial un aparente cumplimiento en parte de su auto", explica el coronel. Cuando en realidad, añade, "lo que hicieron fue esperar a que terminara la jornada para permitir que se produjera el escrutinio y unan vez terminado todo eso y cuando su actuación en nada afectaba al impedimento del referéndum y de mutuo acuerdo con los organizadores, entonces se llevaban la urna, las papeletas y lo contabilizaban como colegio cerrado y como una recogida".