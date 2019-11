Críticas internas en Ciudadanos tras los malos resultados en las elecciones generales

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha evitado pedir la dimisión del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tras el desplome registrado en las elecciones generales. "No me van a oír decir una cosa que no quiero decir", ha apuntado,

En declaraciones a la entrada de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Igea ha reconocido que "el error de Ciudadanos es no habernos mostrado como un partido útil, somos un partido que nacimos para ensanchar el centro". "Los ciudadanos nos han percibido como parte de un bando y nosotros tenemos que ser capaces de analizar lo que ha pasado", ha señalado.

El 'número dos' de Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, se ha quedado sin escaño en la circunscripción por la que encabezaba la candidatura, Almería. A su llegada a la Ejecutiva nacional ha evitado hacer declaraciones a los medios de comunicación.

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando Páramo, ha asegurado que habrá que asumir responsabilidades por el batacazo electoral de su partido y ha admitido que los resultados "son malos, sin excusas". "Desde luego que hay que hacer autocrítica", ha afirmado Páramo, uno de los pocos dirigentes que ha logrado mantener el escaño, a la entrada de la Ejecutiva extraordinaria que se reúne en la sede para analizar la debacle electoral que deja al partido con solo diez escaños de 57 que tenía.