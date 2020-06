Ciudadanos ve "muy complicado" que PSOE y Podemos puedan llegar a acuerdos

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ve "muy complicado" que los secretarios generales del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, puedan llegar a acuerdos en la reunión que ambos mantendrán el próximo miércoles.

Villacís ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por este encuentro en el que PSOE y Podemos retomarán el diálogo, una reunión en la que espera que ambas partes "sean capaces de entrar a hablar" sobre el pacto suscrito entre Sánchez y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

No obstante, Villacís ve "prácticamente imposible" que Podemos pueda asumir ese pacto porque sus militantes "no creen en él": "no creen en la forma de España que nosotros creemos, no quieren una España unida, dentro de Europa, ni el tipo de mercado que podría hacer prosperar a este país y sacarnos de la crisis en la que estamos", ha comentado.

Por eso, encuentra "muy complicado" que ambas partes puedan llegar a acuerdos, a pesar de que puedan coincidir en algunas aspectos del pacto relacionadas con la regeneración democrática o la forma de elección de las listas electorales.

"Pero en lo nuclear, en la España que creemos nosotros y el PSOE, y espero también que el PP, no estarán de acuerdo", ha aventurado Villacís, quien ha hecho hincapié en que si los socialistas abren una negociación con Podemos, al margen del pacto con su partido, "tendría que ser otro PSOE".

"Es obligatoria la negociación y la seriedad"

"No sería el que el se ha sentado con nosotros y nos ha hecho entender que para ellos también es importante que España esté unida; no seria el PSOE que cree en una españa dentro de Europa", ha continuado Villacís, quien, no obstante, ha subrayado que este escenario no lo ve probable.

Para Villacís, ese pacto está suscrito "no por capricho", porque en estos momentos "es obligatoria la negociación, pero también, más que nunca, la seriedad, la palabra y el compromiso".

Y en ese sentido, a su juicio, el PP, con siete millones de votos, debería darse cuenta que "no puede renunciar sistemáticamente a todo y alojarse en la oposición sistemática" para sentarse con Ciudadanos y socialistas con el objetivo de llegar a acuerdos, algo -dice Villacís- que desea la sociedad, no unas nuevas elecciones.

De no llegar a ese punto y de tener que ir a unas nuevas elecciones, "Ciudadanos seguiría siendo Ciudadanos" y se presentaría con "su identidad y su programa" porque, según ha subrayado Villacís, el pacto con el PSOE terminaría ahí.

Lo indica el pacto, según la portavoz, es que "somos capaces de llegar a un acuerdo" y que los ciudadanos lo sepan. Además, se ha referido a la figura del presidente Mariano Rajoy, a si sería necesario que no encabezara el PP para llegar a acuerdos: "Nosotros -ha dicho- nunca lo hemos establecido como condición, pero entendemos que solo falta abrir un periódico y ver que todos los días quedan manchados por la corrupción".