Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se citan el próximo miércoles

Los secretarios generales del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias, han constatado su "plena voluntad" de retomar el diálogo para desbloquear las negociaciones sobre la formación de Gobierno y evitar repetir las elecciones y, con ese fin, se han citado para el próximo miércoles.

Ha sido durante una conversación telefónica, que ha durado unos 30 minutos, que se ha desarrollado en un tono muy cordial y con "plena voluntad" de abrir un nuevo marco de diálogo. Según han informado ambos partidos en un mensaje cuyo contenido ha sido pactado, los dos han coincidido en que resulta "urgente" formar Gobierno y poner fin al ejecutivo de Mariano Rajoy y a sus políticas.

Para ello, han apostado por "articular acuerdos amplios". La decisión de hablar por teléfono se adoptó ayer tras constatar "la imposibilidad de cuadrar las agendas respectivas" para una reunión que estaba prevista desde la semana pasada.

Un encuentro que finalmente se celebrará el próximo día 30 y que tanto el PSOE como Podemos esperan que sirva para retomar el diálogo partiendo de la base conjunta de que es necesario "abrir un nuevo tiempo político".

A los dos les inquietan asimismo "las formas de un gobierno interino que no respeta al parlamento", en alusión a la decisión del Ejecutivo en funciones de no someterse al control del Congreso. Sánchez e Iglesias han intercambiado opiniones sobre las reformas necesarias en España no sólo en materia constitucional, sino también fiscal y laboral y en términos de regeneración democrática.

"Hay muchos puntos en común", según el mensaje conjunto difundido por los dos partidos. Muchos de esos puntos en común, según Sánchez, están incluidos en el acuerdo firmado por el PSOE y Ciudadanos, que para los socialistas "está vigente y abierto a otros partidos".

Iglesias, en cambio, cree que "la mejor inspiración" para un futuro ejecutivo es el gobierno de la Comunidad Valenciana.