PP y Ciudadanos critican al Gobierno por "desistir" y no tener un plan Navidad contra el coronavirus para toda España

Desde algunas comunidades y partidos han criticado que no haya directrices nacionales para afrontar la salida de la segunda ola de coronavirus o intentar cortar la posibilidad de una tercera. A pesar del Plan Navidad, presentado por Sanidad, cada comunidad está tomando sus decisiones, con diferencias entre cada una de ellas.

Desestimiento del Gobierno

Desde Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, dice que "nos hubiera gustado que el Gobierno hiciera un esfuerzo mayor por coordinar medidas iguales para todas las comunidades, pero ha desistido y dejado toda la responsabilidad en éstas". Por ello, ha advertido que como presidente ha asumido ese reto para adoptar distintas medidas y así poder celebrar unas fiestas en las mejores condiciones posibles. "No son las Navidades que nos gustaría, pero hay que reducir el riesgo que existe para la salud de las personas en cada abrazo, en cada descuido de la mascarilla... Se trata de celebrar estas Navidades, pero también las venideras", ha enfatizado el presidente, que, por otro lado, recuerda también que cada CCAA acuerda medidas "en función de sus peculiares circunstancias". En el caso de Castilla y León, Fernández Mañueco ha achacado la fuerte incidencia registrada entre sus habitantes al hecho de su envejecimiento, "con provincias, la mayoría, que están todas en el top ten de ser las que más personas tienen mayores de 70 años", a lo que ha sumado igualmente su situación geográfica, "abrazada por nueve comunidades y un país hermano como Portugal, de ahí la movilidad existente y paso por esta tierra".

Aprender de los errores

En este sentido, el máximo responsable de la Junta ha anunciado su petición al Gobierno para que éste elabore un estudio sobre lo ocurrido en los distintos territorios con el objetivo de "aprender de los errores" y poder así saber cómo actuar en el futuro. "Todavía hay muchas incógnitas", ha reconocido el político, quien también reclama la ayuda de la comunidad científica para "arrojar un poco de luz" a la hora de tomar próximas decisiones. En cuanto a la vacuna, el presidente ha aprovechado para agradecer el esfuerzo de la Comisión Europea para anticipar las fechas de entrega y poder comenzar ya las vacunaciones el próximo día 27 de diciembre, según el último anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Plan global

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha considerado que los catalanes van a tener que "compensar con sentido común y mucha paciencia la falta de proyecto" del Govern para estas fiestas de Navidad, después de que se hayan anunciado las nuevas restricciones que limitan la apertura al público de bares y restaurantes, limitándola a desayunos y comidas. En declaraciones a los medios con motivo de una visita a Sabadell (Barcelona) junto al líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, Arrimadas ha afeado al Govern que, a su juicio, no solo confunden a los ciudadanos con restricciones diferentes cada día, sino que además "dejan tirado a todo el sector de la hostelería, a todos los comercios, que no reciben ningún tipo de ayuda". Ha vuelto a exigir la responsabilidad de las administraciones ante el repunte de contagios e insiste de nuevo en la necesidad de un plan nacional para esta Navidad, como un "paraguas de protección a los ciudadanos y que no haya 17 navidades diferentes". "Somos los únicos que desde el principio de la pandemia hemos defendido lo mismo: un plan nacional y que el Gobierno asuma las riendas también del periodo navideño y sus restricciones", ha añadido, y pide a los ciudadanos prudencia ante el peligro de una tercera ola de Covid-19.