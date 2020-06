Ciudadanos cree que Madrid será "la vergüenza nacional" si Cifuentes sigue el 2 de mayo en su cargo

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha recalcado que espera que Cristina Cifuentes dimita para poder "pasar página" del capítulo sobre su máster, en lugar esperar al 2 de Mayo, porque convertiría a la Comunidad de Madrid en "la vergüenza nacional". "A mí no me gustaría esperar al día Dos de Mayo, me parecería que somos la vergüenza nacional", ha indicado Aguado a los periodistas en los pasillos de la Asamblea antes del Pleno. A su juicio, "celebrar el día de todos los madrileños con este asunto permanentemente en medio", le resultaría "bochornoso".

Aguado ha rechazado exista una "tercera vía", como espera el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que no sea ni la dimisión de Cifuentes ni que prospere la moción de censura del PSOE, sino que Cs cambie de opinión. Según el portavoz, la posibilidad existente es que el PP proponga un candidato alternativo a Cifuentes, porque fueron el partido más votado en 2015, o, de lo contrario, "la segunda lista más votada, el PSOE, gobernará la Comunidad de Madrid".

Aguado ha lamentado que el PP esté "más preocupado de proteger a Cifuentes" que de recuperar el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos. "Sigue corriendo el tiempo, cada día que pasa es un día menos para que Rajoy tome decisiones y deje de encubrir a Cifuentes", ha dicho Aguado.

Por su parte, el portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, candidato alternativo a Cifuentes en la moción presentada por los socialistas, cree que sería "razonable" que para el 2 de mayo "este asunto esté dirimido". Sobre el día de celebración del pleno de la moción, ha recordado que es competencia de la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, aunque opina que sería "elegante" que lo consultara con los grupos parlamentarios para "buscar una fecha razonable para todos y facilitar el trabajo parlamentario".

"Espero que si no nos consulta a los que estamos en el legislativo no esté consultando a nadie más", ha añadido. Además, ha dicho que Ciudadanos tiene "todas las posibilidades" para hablar de la moción de censura con los socialistas, pero considera que la "prioridad" de esta formación es que Cifuentes dimita y decaiga la moción.