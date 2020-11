Ciudadanos apoya la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario con Podemos

Ciudadanos vota en la Mesa del Parlamento andaluz a favor de la expulsión de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, del grupo parlamentario homónimo, puesto que así lo establecen los acuerdos de la reunión que celebró la semana pasada, a instancias de Cs, la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. Según indicaron fuentes de Cs, sus dos diputados en la Mesa, una de ellos la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, están a favor de la expulsión de Rodríguez y los otros siete diputados del grupo Adelante Andalucía, que Podemos e IU solicitaron al órgano rector del Parlamento andaluz.

Cambio de criterio por el Pacto Antitransfuguismo

A finales de octubre la Mesa aprobó la expulsión, pero el pasado día 5 el PP y Cs cambiaron el voto atendiendo al criterio de los servicios jurídicos de la Cámara y promovieron la readmisión. Sin embargo, después, la Comisión se reunió en Madrid, por primera vez en 10 años y precisamente por el impulso de Ciudadanos, y acordó una serie de actualizaciones del Pacto Antitransfuguismo, en forma de Tercera Adenda al mismo, que afectan directamente a casos como el de Rodríguez, en los que un electo por un partido que se presentó a unos comicios en coalición abandona la formación. Ciudadanos argumentó su voto de hoy señalando que el Pacto establece que aquellos tránsfugas no podrán formar parte de ningún grupo parlamentario o institucional y que es la propia formación abandonada por el electo quien determina, en caso de duda, si uno es o no un tránsfuga. Los partidos políticos que participaron en la reunión de la Comisión se comprometieron a instar a todas las instituciones, incluidos los parlamentos autonómicos, a realizar las modificaciones legales y reglamentarias necesarias para hacer efectivos el acuerdo, y, mientras tanto, a seguir los acuerdos a los que se llegó el miércoles.

Galimatías de corrientes, partidos y coaliciones

El primer acuerdo al que se llegó reza: "Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso". Es decir, literalmente el caso de Teresa Rodríguez, que se separó de Podemos (partido que formó la coalición Adelante Andalucía junto a IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza) cuando, en marzo, la hasta entonces corriente interna Anticapitalistas, a la que pertenece Rodríguez, se escindió para formar un partido independiente. Al haber dominado Anticapitalistas Podemos Andalucía, todos los representantes de Podemos en la coalición eran de esa corriente y de repente dejaron de militar en la formación de Pablo Iglesias. Por si fuera poco, el mismo primer acuerdo precisa que, "cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas". Es decir, que, aunque Rodríguez ha negado terminantemente ser tránsfuga, desde el argumento de que no ha dejado de defender el programa con el que se presentó Adelante Andalucía, será Podemos quien tenga la última palabra.

Y el dinero

El segundo acuerdo de la Tercera Adenda se refiere al reparto de representantes en comisiones y de asignaciones económicas a los grupos parlamentarios que han quedado menguados por la salida de diputados "tránsfugas" y establece unos principios muy favorables al grupo que queda como Adelante Andalucía tras la salida de los ocho diputados, aunque podría limitarse a entre seis y nueve. Seis son los de IU, mientras que de los otros tres de Podemos no se solicitó la expulsión. Sin embargo una de ellas, Ana Villaverde, ya se ha dado de baja de Podemos, y está por ver si los otros dos seguirán su camino; si no lo hicieran, permanecerían en el grupo parlamentario. Independientemente de los diputados con los que se quede el grupo de Adelante Andalucía, la adenda marca que el "nuevo reparto proporcional en la composición de las comisiones ni puede perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar a la persona no adscrita más de lo que suponía su situación anterior". Por tanto, "el grupo político que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida su participación en las mismas". Por el contrario, los no adscritos "no podrán participar en la Junta de Portavoces ni en las mesas de las cámaras". En cuanto a las asignaciones económicas, la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo acordó que "el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma (...), computándose a tal efecto el número de personas electas que le corresponda según el resultado electoral y no el de personas efectivamente integrantes del mismo tras el episodio de transfuguismo". Es decir, Adelante Andalucía sin los ocho expulsados seguirá recibiendo la asignación que le correspondía por sus 17 electos, casi 1,7 millones de euros anuales, mientras que a los nuevos no adscritos no se les entregará más que la que corresponde a los diputados rasos. Según recoge la adenda, "no se asignará a la persona no adscrita otras ventajas económicas y materiales por el hecho de tener tal condición. La condición de no adscrita no es equiparable en ningún caso al grupo político".

Teresa Rodríguez vs Irene Montero

Precisamente, la supuesta apropiación por parte de Rodríguez de los recursos del grupo de Adelante Andalucía, al indicar según Izquierda Unida al Parlamento andaluz una nueva cuenta bancaria donde recibirlos de la que no figuraba como apoderado nadie de IU, es una de las presuntas deslealtades que Podemos e IU han alegado para expulsar a la diputada. Ella ha replicado que IU nunca ha dejado de percibir la cuantía que le corresponde.

Además de la discusión reglamentaria y económica, la expulsión de Teresa Rodríguez durante su baja por maternidad dio lugar a un agrio cruce de acusaciones en las redes sociales entre ella y la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos, Irene Montero.

Los Anticapitalistas registraron la marca Adelante Andalucía como partido político a finales de 2019, un año después de que fuera la marca común de la coalición de Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista a las elecciones autonómicas.