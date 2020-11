Teresa Rodríguez, a Irene Montero: "No entendía que usara los mismos argumentos que la patronal para prescindir de mujeres con permiso de maternidad"

El enfrentamiento dialéctico entre Teresa Rodríguez e Irene Montero sigue dejando titulares. Los últimos los ha dado la diputada de Adelante Andalucía en Espejo Publico, donde ha asegurado no entender la razón por la que Montero usa los mismos argumentos de la patronal y la derecha contra ella.

"Respecto al tema del permiso de maternidad, creo que es absolutamente sagrado. Ella (Montero) hacía referencia a que como durante sus bajas de maternidad la derecha había sido implacable con ella y me parece absolutamente lamentable entonces. Por eso no entendía que utilizara los mismos argumentos que generalmente la patronal utiliza para prescindir de las mujeres que están en un permiso de maternidad. La producción sigue y la maternidad y la crianza son cosas secundarias, como si no fueran la base de esta sociedad", ha incidido Rodríguez.

"Efectivamente la política y la vida se paran con la maternidad y quienes tienen un hijo tienen todo el derecho la sociedad necesita que se empleen a fondo para criarlo en esos primeros meses. Y eso es algo sagrado e incuestionable, que tenemos que defender como una sociedad que pone la vida en el centro", ha explicado Rodríguez.

Por último, la diputada de Adelante Andalucía ha asegurado que ella no se fue de Podemos y que fue expulsada de la organización.

"Se echa mucho de menos a gente en Podemos que ha aportado mucho al proyecto. Podemos era esa organización con muchas caras, posiciones muy matizadas. Se podían defender los mismos principios con mucha pluralidad, con mucha polifonía de voces y, sin embargo, poco a poco se va convirtiendo en una organización más unívoca y uniforme. Pero esto ya no es asunto mío, no porque me haya ido de Podemos sino porque me han expulsado de Podemos [...] No hay que echar a nadie, porque nunca ha sobrado nadie en Podemos y en el espacio del cambio. Y sí que pierde mucho la izquierda cuando volvemos a reproducir los mismos esquemas de la vieja política y los viejos partidos, que se depuran permanentemente para garantizar las posiciones de poder de quien tiene la mayoría", ha argumentado Rodríguez.