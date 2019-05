CIS: El PSOE gana en todas las comunidades menos Cantabria y Navarra

El PSOE consolidaría su ventaja sobre el PP en las próximas elecciones del 26 de mayo, al ser la fuerza más votada en la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas algunas que gobernaba el PP, como Madrid y Castilla y León. Así se desprende del barómetro prelectoral del CIS, realizado entre los días 21 de marzo y 23 de abril, según el cual el PSOE ganaría en todas las comunidades, salvo en Cantabria, donde el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla conservaría el liderazgo. El PP puede conservar Castilla y León, La Rioja y Murcia, con acuerdos. Madrid está en duda a expensas de pactos de derechas o izquierdas. PSOE puede gobernar, con acuerdos, en el resto, excepto Cantabria. En Navarra gana la coalición Navarra Suma, pero no tiene asegurado el gobierno.

ARAGÓN

El PSOE ganaría las elecciones autonómicas en Aragón el próximo 26 de mayo, logrando con el 26,4 por ciento de los votos, entre 20-22 escaños, lejos de los 34 representantes de la mayoría absoluta, por lo que tendría que recurrir a pactos, según la macroencuesta electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada entre el 21 de marzo y el 23 de abril. El PP sería la segunda fuerza, con el 22,2 por ciento de los votos. le siguen Podemos, con 10-12 diputados; Ciudadanos (Cs), con 9-10 representantes; IU, con 3 diputados; Partido Aragonés (PAR), se quedaría entre 3-4, Chunta Aragonesista (CHA), entre 0-1, mientras que Vox no entraría en el Parlamento.

BALEARES

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo ha dado la victoria al PSIB-PSOE en Baleares con una estimación de 17-19 escaños, seguido del PP con 14-16 escaños. Según la encuesta, Ciudadanos obtendría entre nueve y 10 escaños, Unidas Podemos obtendría entre siete y ocho; MES entre siete y ocho también; El PI, entre dos y tres; y Vox entre cero y uno. Por lo que respecta al punto de muestreo, en las Islas se han analizado 29 municipios y se han desarrollado un total de 577 entrevistas con error del 4,2 por ciento.

CANARIAS

El PSOE ganará las elecciones el 26 de mayo con entre 20 y 23 de los 70 diputados que compondrán el nuevo Parlamento de la comunidad autónoma y podría conformar un gobierno de izquierda si suma apoyos de Sí Podemos y Nueva Canarias, según el barómetro publicado este jueves por el CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas pronostica que el pacto que ahora gobierna el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría sumar 38 diputados en el escenario más favorable para sus intereses: de 20 a 23 el PSOE, de 6 a 8 Sí Podemos y 4 a 7 NC. En cambio, Coalición Canaria descendería de sus actuales 18 diputados a una horquilla de entre 12 y 15 escaños, a pesar de que en estas elecciones los ciudadanos de las islas elegirán diez representantes más que en 2015 (uno adicional por Fuerteventura y nueve en la nueva lista autonómica).

CASTILLA-LA MANCHA

El PSOE sería el vencedor de las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha y conseguiría un total de entre 15 y 18 escaños -la mayoría absoluta está marcada en 17 parlamentarios-, mientras que el PP sería la segunda fuerza con entre 11 y 14 diputados, según la encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Asimismo, según este sondeo, Unidas Podemos y Ciudadanos competirían por el tercer lugar con entre 2 y 3 representantes para cada una de estas formaciones. Además, el barómetro publicado este jueves por el centro dirigido por José Félix Tezanos refleja que Vox podría no conseguir entrar en el Parlamento autonómico, al tener una previsión de entre 0 y 1 diputados. En concreto, la encuesta colocaría al PSOE como la formación que más apoyo lograría el 26 de mayo, al conseguir el 29,5% en voto directo y el 40,3% en estimación de voto. El segundo partido más votado sería el PP, que obtiene, según este sondeo, el 17,3% del voto directo de los castellano-manchegos y el 29,8% en estimación de voto. Tras ellos, Unidas Podemos sería la tercera fuerza en la Comunidad Autónoma, con un 5,4% de voto directo y un 10,9% como estimación de voto. Por su parte, Ciudadanos se situaría como cuarta formación con un 3,7% de voto directo y 8,6% de estimación de voto. De su lado, el barómetro deja a Vox sin representación en las Cortes, ya que, a pesar de tener una previsión de voto directo del 3,8%, superior a la de Ciudadanos, su estimación de voto alcanza el 6,8%, siendo la más baja de estos cinco partidos. El sondeo también refleja que Pacma no entraría en el Convento de San Gil, ya que únicamente tiene un 1% de voto directo en la encuesta, que cae a un 0,9% en estimación de voto.

CASTILLA Y LEÓN

El PSOE sería el partido más votado en Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, con el 19,9 por ciento de los apoyos, lo que se traduciría en entre 30 y 31 escaños en las Cortes, seguido del PP, que lograría entre 28 y 29 representantes y un 18,1 por ciento de los votos y Ciudadanos (Cs) con entre 10 y 13 escaños y el 5,6 por ciento de los sufragios. Así se desprende de los datos de la encuesta realizada por el CIS, que ha llevado a cabo 18.000 entrevistas en 833 municipios de cincuenta provincias, y que ha sido recogida por Europa Press. Se da la circunstancia de que en el caso de las Cortes de Castilla y León se pierden tres escaños por la pérdida de población en las provincias de León, Salamanca y Segovia, por lo que el arco parlamentario autonómico pasará de 84 a 81 procuradores. Las estimaciones de esta encuesta apuntan a que el PSOE sería el partido más votado y pasaría de los 25 escaños actuales a lograr entre 30 y 31; mientras que el PP, con 42 escaños en la actualidad, bajaría hasta los 28 o 29 representantes. Como tercera fuerza política se situaría Cs, que adelanta así a Podemos, y que pasaría de los 5 escaños actuales a lograr entre 10 y 13, mientras que Podemos bajaría de los 10 actuales hasta 8, lo que le permitiría seguir manteniendo grupo parlamentario propio ya que se precisa para ello contar con cinco procuradores. En quinta posición se produce un empate entre IU y Vox ya que ambas formaciones obtendrían entre 0 y 1 escaño mientras que se estima que UPL revalidaría también el representante que tiene en la actualidad. Según el voto directo manifestado por los encuestados, el PP obtendría el 18,1 por ciento de los apoyos, aunque según la estimación del CIS sobre voto válido sería del 30,4 por ciento; el PSOE, el 19,9 por ciento sobre voto directo y el 32,9 según estimaciones; Podemos el 3,8 por ciento según voto directo y el 11,3 según voto válido; Cs el 5,6 por ciento según voto directo y e 13,9 según válido, y Vox el 2,1 según voto directo y el 3,8 por ciento según voto válido. Según los datos de la encuesta del CIS el 63,5 por ciento de los encuestados en la Comunidad ya tiene decidido su voto, frente a un 29,1 por ciento que aún no sabe a quién apoyará , además de que se estima la abstención en un 10,8 por ciento, un 0,8 por ciento de voto en blanco y un 0,5 por ciento de voto nulo.

EXTREMADURA

El PSOE ganaría las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo en Extremadura, donde rozaría la mayoría absoluta al obtener entre 30 y 32 de los 65 escaños de la Asamblea, según el macrobarómetro del mes de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De esta forma, el PSOE, que en las anteriores elecciones obtuvo 30 escaños, necesitaría el apoyo de al menos otra fuerza política poder formar gobierno. El segundo partido con mayor representación en el parlamento extremeño sería el PP, que según la estimación del CIS obtendría entre 19 y 21 escaños, frente a los 28 que obtuvo en 2015. A su vez, la coalición Unidas por Extremadura, que aglutina a Podemos, IU, Equo y Extremeños, lograría 7 o 8 escaños, frente a los 6 que logró Podemos en las anteriores elecciones, mientras que Ciudadanos pasaría del representante que obtuvo en la legislatura que ahora acaba a cinco o seis. Según el CIS, Vox se quedaría fuera del parlamento regional. En cuanto a la estimación de voto, el CIS concede el 45,6 por ciento del voto válido al PSOE, frente al 41,5 por ciento del apoyo obtenido en 2015; seguido por el PP, que baja del 37,02 al 28,6 por ciento. Por su parte, Unidas por Extremadura cosecharía el 12,3 por ciento de las papeletas, 4,3 puntos más que las conseguidas hace cuatro años por Podemos; mientras que Ciudadanos pasaría del 4,37 por ciento al 9,3 por ciento. Según el CIS, Vox se quedaría fuera del parlamento extremeño, pues tanto en el voto directo, que le concede el 1,4 por ciento de los votos, como en la estimación que realiza el centro de investigaciones sociológicas, que le da un apoyo del 2,6 por ciento, la formación que lidera Santiago Abascal no tendría el respaldo mínimo para lograr un escaño.

LA RIOJA

El PSOE ganaría las elecciones autonómicas en La Rioja del 26 de mayo, con el 36 por ciento de los votos, logrando entre 12 y 14 diputados - en la actualidad tiene 10-, mientras que el Partido Popular, obtendría el 30,9 por ciento de los apoyos, y bajaría en número de parlamentarios, de 15 que tiene ahora a los 11-13 que le otorga la encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No obstante, ninguna de las dos formaciones consigue la mayoría, que en el Parlamento riojano está fijada en 17 escaños.

MADRID

El PSOE de Angel Gabilondo ganaría las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 26 de mayo obteniendo entre 33-38 escaños en la Asamblea y podría gobernar con la suma de los votos de Más Madrid, que obtendría entre 16 y 18 escaños, y Unidas Podemos, que obtendría entre 17-19 diputados autonómicos. Así lo recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su macroencuesta electoral con vistas a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo, realizada entre el 21 de marzo y el 23 de abril. Según estos resultados, el PP perdería el Gobierno por primera vez desde hace 24 años, y se quedaría en la Asamblea como segunda fuerza política, liderando el bloque de derechas con 29-33 escaños. Ciudadanos se quedaría con 21-24 diputados y entraría Vox al Parlamento madrileño con 6-8 diputados.

MURCIA

El PSOE será el partido más votado en la Región de Murcia en las elecciones autonómicas del día 26 de mayo, casi tres décadas después, con el 31,1 por ciento de los votos y entre 14 y 17 escaños, según la encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El CIS da al PP el segundo puesto, con el 26,1 por ciento de los votos y entre 12 y 14 escaños. En tercer lugar se encuentra Ciudadanos, con 7 u 8 escaños, seguida por Podemos con cuatro o cinco escaños. Según estos resultados, el PP perdería las elecciones por primera vez desde hace 24 años y casi la mitad de sus diputados en la Asamblea, ya que en las últimas elecciones obtuvo 22 escaños, y se quedaría en la Asamblea como segunda fuerza política. Ciudadanos, con el 15,3 por ciento de los votos, se quedaría con 7-8 diputados. Actualmente, la formación liderada Albert Rivera, con Isabel Franco como candidata autonómica, cuenta con cuatro diputados en el Parlamento autonómico. Además, según la encuesta del CIS publicada a horas de la pegada de carteles e inicio de la campaña, entraría Vox al Parlamento murciano con el 9,9 por ciento de los votos y 4 o 5 diputados. También volvería IU, con uno o dos escaños, regresando al hemiciclo cuatro años después. Sin embargo, la formación del ex presidente Alberto Garre, candidato de Somos Región, no conseguiría entrar en la Asamblea Regional. Así las cosas, en un hipotético pacto con Ciudadanos y VOX, el PP podría mantener el gobierno. El PSOE, en cambio, solo necesitaría el apoyo de Podemos e IU en el escenario más optimista para el bloque de izquierdas, en el que sumarían 24 escaños entre las tres formaciones. Sin embargo, en el escenario más pesimista para estos tres partidos solo sumarían 18 diputados, por lo que necesitarían el respaldo de Ciudadanos para gobernar. Según la encuesta del CIS, el 18,9 por ciento del voto directo en la encuesta no sabe a quién votará en las elecciones del 26 de mayo y un 5,6 por ciento, no contesta.

NAVARRA

Navarra Suma, coalición que integra a UPN, PP y Ciudadanos, ganaría las elecciones forales del 26 de mayo con entre 16 y 17 escaños, seguido del PSN, que sumaría entre 11 y 12, Geroa Bai con entre 7 y 9 escaños, y EH Bildu con entre 7 y 8 escaños, según la encuesta publicada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La encuesta estima que Podemos obtendría 6 escaños e Izquierda-Ezkerra lograría entre 1 y 2. En la legislatura que ahora termina, UPN ha tenido 15 escaños y el PPN ha tenido otros dos, Geroa Bai ha sido segunda fuerza con nueve escaños, EH Bildu ha tenido ocho escaños, Podemos siete, el PSN siete, e Izquierda-Ezkerra, dos.