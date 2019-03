Cifuentes: "No hubo un dispositivo policial especial porque el partido fue declarado de bajo riesgo"

La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha avanzado en Espejo Público, después de la reyerta que se produjo este domingo entre los ultras del atleti y del depor y que acabó con la muerte de un aficionado gallego, que la cifra de detenidos sigue siendo de 21, hay miembros tanto del Frente Atlético como de los Riazor Blues, así como un individuo de Alkor Hooligans ('ultras' del A.D. Alcorcón), y dos de Bukaneros ('ultras' del Rayo Vallecano).

No obstante, "la operación policial no está terminada", por lo que Cifuentes no descarta que haya más detenidos. Ahora "la prioridad es detereminar quién es el autor o autores de la muerte de este aficionado del Deportivo".

"Se están examinando las cámaras y realizando los interrogatorios"

Para ello "se están examinando las cámaras y realizando los interrogatorios", que se prevén que se concluyan entre este lunes y martes, cuando se pondrán "a estos 21 detenidos, muchos con importantes antecedentes, en disposición judicial".

Cifuentes explica que la actuación policial ha fallado porque "el dispositivo de este partido era considerado de bajo riesgo" por la comisión nacional. Debido a ello, "no hubo un dispositivo adecuado para evitar, preveer o intervenir en una situación de estas características".

Explica que cuando se tiene aviso de que viajan ultras "se les acompaña y se les embolsa, cosa que en este caso no hubo".

Cifuentes apunta que cuando se pide información se dice que sólo se han vendido diez entradas a los ultras del Depor, por lo que era un elemento más para pensar que no se iba a producir lo ocurrido.

"Se me pueden achacar muchas cosas, pero no de que me tiemble el pulso a la hora de montar un dispositivo", ha subrayado la delegada, pero "si no se ha hecho es porque no había información de que esto podía ocurrir" y señala que "las conversaciones por WhatsApp no se pueden conocer si los teléfonos no están intervenidos", por lo que era complicado, y la principal hipótesis de la policía es que esta quedada se hizo por mensajería rápida. Asimismo, explica que la Policía de Madrid conocía que "las personas del 'Frente' habían quedado para desayunar", pero no se sabía nada del Depor.

"Habrá que tomar medidas para evitar que esto se vuelva a producir"

Reconoce que "fallos se han cometido en cuanto a que estos hechos se tendrían que haber evitado". No obstante, subraya que "la policía no sabía que venían los hinchas del Depor" y "habrá que tomar medidas para evitar que esto se vuelva a producir y esclarecer cómo es posible que recibieran entradas del Club o de las peñas".

En el informe que ella posee, apunta que a las 9:00 horas se conoce que se está produciendo una reyerta. Diez minutos más tarde se llega allí, pero esta pelea no se celebra en un único punto, sino que se traslada a lo largo del Madrid Río.

"A las 9:10 horas la policía llega a la Avenida del Manzanares número 30", indica Cifuentes y señala que "todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad para evitar que en el futuro haya hechos similares".