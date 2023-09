El independentismo pierde fuerza en la Diada: la Guardia Urbana cuenta 115.000 manifestantes, mientras que la ANC unas 800.000

Cientos de miles de manifestantes han participado este lunes en la Diada. Sin embargo, el independentismo pierde fuerza. Como se hace en Cataluña cada 11 de septiembre, los ciudadanos han saltado a las calles para pedir la independencia. Según la Asamblea Nacional Catalana (ANC), unas 800.000 personas han participado en la manifestación. Según la Guardia Urbana, han participado 115.000 personas. Las cuatro columnas han arrancado sobre las 17:14 horas y han confluido en la plaza Espanya de Barcelona a las 18:25 horas. Esta celebración llega bajo el marco de las negociaciones de los partidos independentistas con la coalición progresista de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez.

Los miembros de los partidos nacionalistas catalanes han participado en la manifestación y han dejado clara su postura: la independencia. Laura Borrás, presidenta de Junts Per Cat -partido clave para la investidura-, ha declarado que los catalanes "no piden investidura", piden "independencia". Ha remarcado que los votos de su partido servirán para "resolver el conflicto catalán" y no para "apuntalar a gobiernos españoles".

Se han unido las pancartas de las cuatro columnas para formar un mosaico en el que se apreciaba la frase 'Por la independencia, via fora'. Han salido desde cuatro puntos: desde la estación de trenes de Sants, desde la Ciudad de la Justicia, desde la delegación de Hacienda en Cataluña y desde la escuela Proa. Han reclamado 'soberanía', 'libertad', 'país' y 'Lengua'.

ERC y Aragonés vuelven a la Diada

ERC y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, han participado en la Diada tras ausentarse el pasado año. La ANC remarcó en 2022 que las protestas iban contra los partidos políticos que negociaban con el Ejecutivo central, una clara alusión a ERC. La Asamblea ha instado a no negociar con Pedro Sánchez. Miles y miles de personas han teñido Barcelona con los colores de la señera.

Mientras, la CUP, que se ha quedado sin representación parlamentaria tras las elecciones generales del 23J, ha cargado contra ERC y Junts por haberse "dejado la autodeterminación por el camino" en la negociación con el PSOE y Sumar. Así lo ha puntualizado el diputado Xavier Pellicer en declaraciones al inicio de la manifestación de la Diada. "Han puesto en el centro una propuesta de amnistía a Madrid que ya veremos cómo es si es", agregaba.

Junts per Cat "tiene la misma estrategia de siempre", ha manifestado Borrás en alusión a las negociaciones con los progresistas. "Tenemos la misma estrategia de siempre: amnistía como punto de inicio y autodeterminación como punto final. No hay ningún cambio", ha aseverado este lunes.

Queman una pancarta con las caras de Aragonès y Collboni

Un grupo de encapuchados ha quemado en la manifestación de la Diada secundada por la CUP y otras organizaciones independentistas una pancarta con las caras de Pere Aragonès, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Varios encapuchados han sujetado la pancarta con las caras del revés y otros la han rociado con un líquido inflamable y quemado.