Aumentan las voces críticas dentro del PSOE contra Pedro Sánchez por negociar la amnistía

La semana pasada fueron Felipe González, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo. Hoy, Tomás Gómez, exsecretario del PSOE de Madrid, y Odón Elorza, exdiputado socialista en el Congreso. Todos coinciden en censurar los beneficios a los independentistas que podría estar dispuesto a conceder Pedro Sánchez a cambio de su investidura.

Tomás Gómez dice no tener ninguna duda de que se llegará a la amnistía e incluso más allá: "Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, después vendrá el referéndum de autodeterminación; lo que sea a cambio de seguir en el poder". Elorza cree que es inaceptable aceptar este precio.

Ambos ya no están en activo dentro del partido, pero Tomás Gómez sí que señala, en declaraciones a COPE, que hay figuras dentro del PSOE actual que no comparten las cesiones a formaciones como Junts o ERC. Desde el partido socialista no se pronuncian sobre estas declaraciones críticas. María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva del PSOE, ha asegurado que cada uno se expresa como considera. Y ha reforzado su apoyo al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que no ha acudido a esta reunión semanal tras dar positivo en Covid. Tampoco se ha conectado de manera telemática.

La amnistía: en el foco el día de Cataluña

Sí que a través de X - antes Twitter - Pedro Sánchez ha felicitado la Diada catalana. Afirma que se ha abierto "un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia". También Yolanda Díaz a través de sus redes sociales ha reivindicado que es el momento de "grandes retos" con Cataluña. Ni una palabra sobre el que ha sido el tema central de esta Diada, la amnistía - de la que hay dudas entre los expertos de su constitucionalidad - y la negociación con los independentistas. Sí que se ha pronunciado en este sentido Jaume Asens. El negociador de Sumar piensa que el debate se centra sobre una "ley de amnistía o algo equivalente".

Aunque hoy, desde Sumar, son mucho menos optimistas con los tiempos. Si la semana pasada se ponía encima de la mesa una tramitación exprés e incluso se hablaba de la posibilidad de que esta legislación se aprobase antes de la investidura, hoy son más prudentes. Tanto Asens como el portavoz Ernest Urtasun, han rebajado las expectativas. Urtasun, durante la rueda de prensa semanal del partido, ha asegurado que es pronto para hablar de plazos.