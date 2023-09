Junts aboga por no caer en la "ingenuidad" a la hora de negociar con el Estado

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha abogado por no caer en la "ingenuidad" a la hora de negociar "cualquier cosa" con el Estado porque "siempre" que ha podido ha intentado "oprimir" y "no ser coherente con un Estado que es plurinacional". Así lo indicó Turull en declaraciones ante los medios tras realizar una ofrenda al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada de Cataluña.

Para Turull, este año la Diada no solo tiene que servir para saber "quién tenemos delante", sino para que el Estado sepa "quién tiene delante" porque las "victorias" sobre Cataluña "nunca son definitivas". Asegura que Cataluña es un pueblo al que "lo podrán intentar abatir con los fusiles, con las togas, con interpretaciones de la Constitución", pero "siempre continuará de pie".

"Cualquier acuerdo político que planteemos será para acercarnos al que es el objetivo de toda nación, que es la de ser un Estado libre e independiente", ha dicho Turull. "No renunciamos a nada para defender la nación, puede ser por acuerdo, pero si no es por acuerdo, no renunciamos a todas esas acciones de manera unilateral", ha añadido.

Negociaciones ante una posible investidura

También aclaró que aún no han empezado las negociaciones con el PSOE de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. "Conversaciones hay, pero sentados en una mesa a negociar qué queremos nosotros y lo que quieren ellos no ha empezado", explicó el secretario general de Junts.

Sobre si la amnistía tiene que estar en vigor antes de la eventual investidura de Sánchez, Turull aclaró que su partido defiende "lo de pagar por avanzado" porque "no nos sirven de nada las palabras o las promesas porque llevamos demasiados años de engaños".

ERC cree que la Diada "reafirma" la vía negociadora

Por su parte, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, MartaVilalta, ha asegurado que esta Diada es una "oportunidad" para reafirmar la "apuesta" por el diálogo y la negociación. Asimismo, ha hecho un llamamiento a las fuerzas independentistas a trabajar con "máxima coordinación y complicidad".

"Es una Diada de oportunidad porque vemos cómo el independentismo es decisivo en el marco del Estado y vemos cómo se reafirma la apuesta por la política, el diálogo y la negociación", ha afirmado la portavoz.

Amnistía en el foco de la Diada

El independentismo llega a la Diada del 11 de septiembre con la amnistía en el centro del debate y como condición para esa posible investidura de Sánchez. Carles Puigdemont anunció que, para poder iniciarse dichas negociaciones, es necesario como mínimo una ley de amnistía. Puigdemont indicó que sus peticiones son condiciones "previas", que hoy en día "no se dan" y que "no son contrarias a la Constitución". "O repite elecciones o pacta con nosotros", afirmó.

En esta ley de amnistía, el expresidente catalán quiere que se "incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9-N de 2014" y dejar así de "criminalizar" el "hecho histórico del 1-0".

En el contexto de la celebración de la Diada, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado la ocasión para afirmar que la amnistía "por si sola, no resuelve el conflicto de soberanía con el Estado". Además, asegura que el conflicto existirá hasta que Cataluña tenga un referéndum.

"Estamos forzando al Gobierno del Estado a hacer pasos decisivos por la amnistía"

Aragonès ha dicho que la amnistía es la "garantía que nadie más entrará en la cárcel y de que los exiliados y exiliadas volverán en libertad". "Estamos forzando al Gobierno del Estado a hacer pasos decisivos por la amnistía. A asumirla como imprescindible e inevitable", ha reivindicado.

La ANC pide no investir si no es para la independencia

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), DolorsFeliu, ha reclamado a ERC y JxCat que no apoyen ninguna investidura "si no es claramente para hacer la independencia". "No nos podemos dejar engañar y no puede haber ninguna negociación que no tenga claro que es por la independencia de Cataluña", ha subrayado.

"No nos podemos dejar engañar"

Feliu ha hecho un llamamiento a "salir a las calles" para que se manifiesten todos aquellos que se sienten independentistas. "Es el momento", ha apuntado.

Illa reivindica la Cataluña "plural"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que Cataluña ha abierto un nuevo camino de convivencia y que es momento de "mirar al futuro". Así se ha referido en un mensaje de felicitación por la Diada en el contexto de posible investidura.

"Cataluña ha abierto un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia. Es el momento de mirar al futuro y seguir avanzando", ha escrito.

También desde el lado socialista, el líder del PSC, SalvadorIlla, ha reivindicado el "carácter plural" de Cataluña y su "voluntad de convivir" en sí misma y con "el resto de pueblos de España". "Es momento de subrayar lo que nos une, no lo que nos separa, lo que nos hace sentir orgullosos de ser catalanes", ha afirmado.

Illa también ha apuntado que "es momento de mirar al futuro" y que Cataluña "tiene que seguir en marcha", pero debe hacerlo "con el principio de autoexigencia".

Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado una buena Diada, festividad de "la convivencia, el respeto y la igualdad". "¡Bona Diada a tothom!", ha expresado.